10 月 12 日，小马智行宣布与速腾聚创（RoboSense）展开全面战略合作。双方将在自动驾驶和智慧交通领域开展全业务链的深入合作，推动自动驾驶技术方案的落地和规模化应用。

自动驾驶技术规模化落地与量产是双方深入合作的聚焦点。基于速腾聚创第二代固态激光雷达 RS-LiDAR-M1 平台，双方将共同研发定制化激光雷达产品，以支持自动驾驶乘用车和卡车系统量产方案的生产与落地。双方还将开展更广维度、更多领域的合作，进一步打通自动驾驶产业链资源，打造最优的自动驾驶系统解决方案和城市智慧交通产品，不断探索智能汽车新应用场景，赋能新型智慧城市建设。

小马智行联合创始人兼 CTO 楼天城表示：“激光雷达是自动驾驶技术方案中非常重要的核心硬件，而硬件迭代与技术迭代相辅相成，互为促进。通过同速腾聚创战略合作，我们将进一步打通自动驾驶产业链资源，打造最优的自动驾驶系统解决方案和智慧交通产品，共同推进行业的发展。”

速腾聚创联合创始人兼执行总裁邱纯潮表示：“汽车产业智能化升级这一波澜壮阔的历史进程，为智慧交通的高速发展和融合变革提供了前所未有的强劲动力。速腾聚创和小马智行紧扣时代脉搏，达成了产业链优势互补、开放共赢的全面深度合作。这不仅极大地提升速腾聚创激光雷达在更广泛交通场景应用的优势，也将助力小马智行加速构建跨场景、跨平台、跨领域的自动驾驶技术，赋能智慧交通和自动驾驶行业的技术进化和产业变革。”