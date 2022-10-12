上海耀乘健康科技有限公司（简称 “耀乘健康科技” 或 “耀乘”）于近日正式完成数千万美元的 A+轮融资。本轮融资由汉康资本领投，跟投方为波士顿投资（B Capital），华兴资本担任了本轮融资的独家财务顾问。

耀乘健康科技正式成立于 2020 年 8 月初，总部设立于中国上海，专注于以计算机技术实现生命科学临床研究全场景、全链路的信息化与智能化，助力生命科学行业在创新研发阶段的降本增效。耀乘团队成员主要来自 Google、Verily、Splunk、Medidata、Veeva、药明康德等相关领域的全球企业。2021 年 5 月耀乘推出了为明天而设计的新一代临床研究云平台 AuroraPrime 1.0 系统，并在同年 7 月完成了 A 轮亿元级人民币的融资；2022 年 5 月于线上发布了 AuroraPrime 2.0 系统，实现了始于临床研究方案撰写的试验全链路一体化、信息化，并正式宣布了全面拥抱远程智能临床研究（DCT）方向的产品策略；2022 年 8 月耀乘正式入驻上海浦东后滩标志性建筑上海 SK 大厦。

耀乘健康科技 CEO 陈晓女士表示：“耀乘是一家科技型创业公司，我们的产品及技术研发团队主要来自一批全球领先的高科技企业，自 2020 年创立之初我们就专注于在生命科学临床研究领域，探索以计算机科学来创新赋能的更多可能性。从系统底层架构的真正一体化实现，到多个专业深度场景的创新智能化应用，耀乘团队非常扎实地兑现了我们对于客户及投资人的承诺。基于我们对于临床研究领域不同场景的深度理解，耀乘 AuroraPrime 临床研究平台以方案撰写为起点，临床逻辑引擎（Clinical Logic Engine）为内核，构建了临床试验阶段全链路数据的流转、沉淀与应用。我们正以全球领先的技术能力和产品设计理念，为用户带来不一样的临床研究信息化、智能化的明天。”

耀乘健康科技首席商务官张智先生表示：“耀乘非常关注客户的成功。我们深刻地理解行业需求并持续探索未来的趋势，以实现用户真正理想的系统使用体验及应用价值。我们的产品研发团队具备前瞻性的设计理念及创造性的实现能力，使得耀乘的产品一经问世就能得到业内专家的广泛认同。从传统 EDC 和 RTSM 系统，到耀乘创新的智能化方案撰写系统，再到远程智能临床研究系统，以及更多面向未来的以数据驱动的智能临床系统，耀乘已经与众多国内外生命科学创新领域的头部企业开展深度合作。”

汉康资本管理合伙人苑全红先生表示：“汉康资本一直专注于为生命科学行业优秀的创新企业提供支持，并陪伴他们走向成功。医药创新过程中，临床研究的重要性是毋庸置疑的。企业在保证合规的同时，更应当充分利用信息技术提升临床试验的数据流转及应用效率，加快创新药上市。耀乘就是这样一家正在引领临床试验信息化发展趋势的，拥有领先技术的创新企业。”

波士顿投资（B Capital）管理合伙人、中国区负责人蔡薇女士表示：“作为监管要求的刚需产品，临床试验软件市场空间广阔。在当下临床试验去中心化、平台一体化的行业趋势下，具备实力的创新企业有充分机会进入增长快车道。波士顿投资团队长期关注医疗健康和企业服务赛道，我们高度认可耀乘在这个交叉领域中展现出的顶尖的产品能力和创新能力。我们很高兴看到，耀乘成立两年以来不断丰富产品线，实现订单快速增长，并得到多家业内顶尖药企客户的认可和选用。波士顿投资期待与耀乘在未来持续深入合作，在国际化开拓等多方面提供赋能。”

华兴资本董事总经理、医疗与生命科技组主管谢屹璟先生表示：“我们很荣幸能协助耀乘健康科技完成本轮融资交易。跨界融合的耀乘健康科技团队深刻理解生命科学领域的临床研究需求，立足本地放眼全球进行前瞻性战略布局，凭借极强的技术和执行力在短时间内布局生命科学临床数字化一体化和智能化平台，加速推进生命科学领域临床研究的数字化进程。我们相信，耀乘健康科技在新老股东的持续加持下将加速发展，继续赋能生命科学领域进入数字化、智能化新时代。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。