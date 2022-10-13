沃尔沃未来将在很大程度上依赖双向充电，旗下首款采用这项技术的车型将是即将推出的 EX90——新 EV 平台上的其他车型也将支持双向充电。该系统具有显著扩展可能性的特殊技术特征，同时也是未来可持续发展的一个重要技术通道。

我们中的许多人试图通过回收材料、以减少食物浪费的方式烹饪或驾驶电动汽车来保护环境。然而，当谈到使您的能源使用更具可持续性时，可能很难知道在电能消耗过程中如何增加可再生能源。

现代起亚为其 E-GMP 车型和新款 Niro EV 用的是纯交流解决方案，而大众集团为其 MEB 车型即将推出的双向充电功能选择了直流解决方案。大众解决方案在车到户应用中具有优势，因为屋顶上的光伏系统或家庭存储系统也可以与直流电一起使用。然而，还有一种简单而有效的应用，例如现代汽车的车辆到设备功能，其中任何设备都可以通过适配器使用电池供电来操作。

沃尔沃在这里提供了另外一种选择：EX90 及其即将推出的平台将支持通过 AC 和 DC 进行双向充电，正如沃尔沃所表示的：“我们的车载充电器默认是双向的，因此它可以以 11 kW 的功率充电和放电。”“如果我们只提供直流电，车载充电器就不必做到这一点，所以纯粹的充电功能就足够了。但是通过用户自己选购或配置的逆变器的直流墙盒，这对客户来说变得更加昂贵。”

在这里，沃尔沃对客户是否也会大规模接受如此昂贵的解决方案存在疑问。通过车辆到 X 功能或电网服务充电的双向充电的巨大优势将丧失。为了使车辆电池能够稳定电网，它必须尽可能频繁地连接到电网——不仅是在家里的车辆自己的充电墙盒上，而且理想情况下也可以在工作时间内，或者在公共充电站充电时。所有这些都需要尽可能广泛地分布适当的充电点。尽管直流解决方案对于家庭岛解决方案具有优势，但沃尔沃认为在更实惠的交流领域有很大的普及价值。

“我们的策略是，我们将与汽车一起提供一个普通的、相对便宜的交流墙盒，它支持符合 ISO 标准的双向充电通信，”“未来，将为那些也需要太阳能和家庭存储的客户提供完整的套装——这将是直流壁箱。”

因为虽然社会正在增加电气化，汽车在绿色转型中发挥着关键作用，但对电力的需求增加可能会给电网带来巨大压力。我们相信，通过双向充电，电动汽车可以在插上电源时为缓解这种压力做出贡献——与许多其他电动汽车一起形成一个虚拟动力装置。它还可以帮助满足您自己的家庭能源需求，并且在拔下电源时，它会变成车轮上的电池，为您在旅途中的生活提供动力——用于您的野餐、电动工具或音乐系统。

对于车辆而言，车辆到电网 (V2G) 和车辆到家庭 (V2H) 是等效的——因为在车辆外部做出决定是将电力留在家中还是在电网连接之外将其馈入电网。正是在这两个应用（V2G 和 V2H）中，沃尔沃看到了引入双向充电的最大影响力和动力。“汽车电池将使我们能够为能源转型的成功做出重大贡献，”“在数量适当的情况下，车辆可以提供可观的存储容量，并以非常高的性能精确地做到这一点。”

如果将电动汽车作为虚拟发电厂组合在一个池中，那么电动汽车甚至可以用于提供更多的功能，而不仅仅是补偿短期波动。然后这些车辆甚至可以用作频率储备的虚拟发电厂。沃尔沃经理还不愿透露何时实施此类功能：“这也取决于各国对电网接入的规定。目前的标准并未涵盖汽车作为移动储能设备。”

沃尔沃表示：“双向充电最初在特定市场推出，有可能帮助您降低能源利用成本、提高效率和可持续性，” 同时，“与沃尔沃汽车智能手机应用程序的智能充电功能相结合，沃尔沃 EX90 将允许您在电网需求和价格较低时为汽车充电——通常意味着能源组合中有更多的可再生能源——并节省储存的能量供以后使用。”

双向 11 kW 充电器的另一个好处是，人们将能够使用车辆电池为其他电动汽车充电。到目前为止，他们只测试了旗下沃尔沃电动汽车的功能。但是，如果其他制造商遵守交流充电的确切通信标准，则应该可以通过这种方式为其他制造商的车辆充电。如果可用，整个充电过程将完全由沃尔沃汽车应用程序中的智能充电功能自动进行管理。底层算法还确保您以特定的方式对电池进行充电和放电，从而降低电池退化风险。

想象一下这样的场景：你下班回家时，电池中还剩下大量能量，而电池之前已经用更便宜、更清洁的电力充电了。晚上，当电价较高时，您的汽车可以插上电源并释放能量。由于当气候中和资源对电力供应的贡献更大时，能源通常更便宜，因此这种能源交易可以节省您的能源费用，同时将更清洁的能源回馈给电网。显然，这是一个可以期待的可持续电力未来。