通用汽车宣布推出 Ultium Home 和 Ultium Commercial，它们与现有的 Ultium Charge 360​​ 相结合，创建了一个由能源管理产品和服务组成的整体生态系统，将纳入一个名为 GM Energy 的新业务部门。

GM Energy 的互联产品和服务产品旨在为家庭、商业和电动汽车客户提供有凝聚力的能源管理，解决方案包括双向充电、车到户 (V2H) 和车到电网 (V2G) 应用，到固定存储、太阳能产品、软件应用程序、云管理工具、微电网解决方案、氢燃料电池等。GM Energy 的服务还将使电动汽车和固定式蓄电池的能源能够在高峰、高能耗期间销售回公用事业，为客户释放更多潜在价值并提高电网的弹性。

GM Energy 解决方案的中心界面将是 GM 的能源服务云，它将包含数据和能源管理工具，将客户与住宅、车队和商业能源资产无缝连接。客户将能够通过通用汽车的能源软件应用程序简单而有效地管理他们的能源消耗。通用汽车已经通过能源服务云为电动汽车客户注册了托管充电计划，在美国四个州拥有多家公用事业公司，并且还在不断增长。

美国的几家大型公司已经同意与 GM Energy 合作，为客户提供能源解决方案并获得产品或服务。

其中包括与美国领先的太阳能技术和能源服务提供商之一 SunPower 的协议。两家公司将共同开发并为客户提供一个家庭能源系统，该系统将包括集成的电动汽车和电池解决方案、太阳能电池板和家庭能源存储。预计家庭能源系统的一个主要功能是使驾驶员能够使用兼容的电动汽车中的电池向家中供电，旨在使他们能够在停电时为家庭必需品供电或在峰值速率期间从存储的能量中汲取能量次。SunPower 也将成为家庭能源系统的首选安装商，并为客户提供在家中安装太阳能的机会。家庭能源系统将与 2024 Chevrolet Silverado EV 的零售发布一起提供，

另一项举措包括通用汽车能源公司与太平洋天然气和电力公司 (PG&E) 之间的 V2H 试点项目，计划使住宅客户能够使用其兼容的电动汽车以及双向充电器，作为短期停电期间基本家庭需求的备用电源. 经过初步实验室测试后，两家公司预计将 V2H 服务扩展到 PG&E 服务区内的部分住宅客户，预计将于 2023 年开始。

GM Energy 还与 Con Edison、Graniterock 和 New Hampshire Electric Cooperative (NHEC) 等其他几家公司合作，帮助为客户提供能源解决方案，同时也帮助告知和推进未来的 GM Energy 产品。

“GM Energy 的使命是为客户提供全套能源产品和服务，包括车辆以外的解决方案，加速向全电动未来的无缝过渡，”Hester 说。“随着我们通过 GM Energy 和最全面的能源管理产品和服务组合之一扩展我们的企业业务，我们将帮助降低可持续能源的进入壁垒，并进一步加速电动汽车的大规模采用。” 作为 GM Energy 的一部分，Ultium Charge 360​​ 将继续扩展其现有的集成公共充电网络、集成移动应用程序以及其他产品和服务产品组合。