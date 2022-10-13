现代汽车集团，包括旗下品牌现代、创世纪 Genesis 和起亚，宣布了一项新的全球战略，通过该战略，到 2025 年，该集团的所有车辆都将成为软件定义车辆 (SDV)，并且越来越电动化。为此目的，（驱动）硬件将进一步标准化。

从 2023 年起，现代集团所有新推出的车辆都将能够接收 OTA（无线）软件更新。到 2025 年，该集团在全球销售的所有车辆都将获得软件支持。到这个时候，现代还希望在集团的 “互联汽车服务”(CCS) 中达到 2000 万辆汽车注册量。

2025 年，集团还将推出基于乘用车 eM 和专用车 eS 两个新电动汽车平台的车辆。这些平台将基于集团的集成模块化架构（IMA）系统进行开发。eM 平台将作为 “所有领域”（即从小型车到 5 米长轿车和 SUV）电动汽车的基础，并将提供比本集团目前的电动车续航里程更高 50% 的表现。与 Ioniq 5 和 Ioniq 6 e-GMP 车辆相比，这意味着中型跨界车约 750 公里，中型轿车约 900 公里——基于目前分别为 507 公里和 610 公里的 WLTP 范围。eM 平台有望实现 OTA 软件更新，并且正在开发以支持 3 级或更高级别的自动驾驶技术。eS 平台是专门用于电动汽车 (PBV) 的所谓滑板平台。它具有灵活的结构，可以满足企业对企业的需求，并为交付、物流或拼车服务提供定制的解决方案。

该战略在一个名为 “解锁软件时代” 的全球在线论坛上发布。到 2025 年，将为（电动）车辆开发一个名为 “互联汽车操作系统”（ccOS）的独立操作系统，然后大规模启用 OTA 功能。为此，该集团计划到 2030 年共投资 18 万亿韩元（约 130 亿欧元），包括在一个新的全球软件中心。

“通过到 2025 年将所有车辆转变为软件定义车辆，现代汽车集团将彻底重新定义汽车的概念，并率先开启前所未有的移动时代，” 研究和负责人 Chung Kook Park 表示。现代汽车集团的发展。“创造具有通过软件发展能力的有远见的车辆将使客户能够在他们离开工厂后很长时间内让他们的车辆保持最新的功能和技术。”

客户和公司都应该从新方法中受益。根据收集的数据，将为客户提供量身定制的服务。现代还计划最早在明年推出按需功能（FoD）服务，其中某些功能和设备特性将通过无线更新解锁。结合起来，eM 和 eS 平台的软件平台和统一的硬件组件可以降低车辆的复杂性，从而降低开发成本和缩短开发时间。