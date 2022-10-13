IBM 日前宣布，将把红帽存储产品路线图及其相关团队纳入 IBM 存储业务部门，从而为企业提供跨本地基础架构和云的一致性应用与数据存储。

通过此举，IBM 将把红帽 OpenShift Data Foundation（ODF）的存储技术整合起来作为 IBM Spectrum Fusion 的基础。这结合了 IBM 和红帽提供数据服务的容器化存储技术，有助于加速提升 IBM 在新兴的 Kubernetes 平台市场的能力。

此外，IBM 打算提供新的 Ceph 解决方案，提供一个统一的软件定义存储平台，弥合数据中心和云供应商之间的架构鸿沟。

IBM 系统公司存储部总经理 Denis Kennelly 说：“红帽和 IBM 多年来一直紧密合作，今天的公告加强了我们的合作关系，并简化了我们的产品组合。通过把团队和产品整合到一个屋檐下，我们正在加速推进 IBM 的混合云存储战略，同时保持对红帽客户和开源社区的承诺。”

红帽混合平台副总裁 Joe Fernandes 表示：“红帽和 IBM 对混合云原生存储的使命及其帮助客户改造其应用和数据的潜力有着共同的信念。随着 IBM 存储部门对红帽 Ceph 存储和 OpenShift Data Foundation 进行统一管理，IBM 将助力加速开源的存储创新，扩大市场机会，实现一加一大于二的效应。我们相信这显然也有利于客户，新的混合云原生存储功能使他们能够具备更加全面的平台。”

IDC 基础架构系统部副总裁兼总经理 Ashish Nadkarni 评价说：“此次 IBM 和红帽在存储领域同唱一首歌，正在实现 IBM 收购红帽的协同效应。这两个存储团队的结合对 IT 组织而言是好事，集双方之优：一个行业领先的存储系统产品组合与一个行业领先的软件定义数据服务产品的相遇。这一举措不仅使 IBM 和红帽能够精简他们的产品，把利益传递给他们的客户，还有助于加快存储领域的创新，以解决混合云的数据挑战，同时保持他们对开源的承诺。”

根据 IBM 和红帽之间的协议，IBM 将承担 Ceph Foundation 的首席赞助之责，Ceph Foundation 的成员合作推动 Ceph 开源项目的创新、开发、营销和社区活动。IBM Ceph 和红帽 OpenShift Data Foundation 将保持 100% 开源，并将继续遵循上游优先的模式，加强 IBM 对这些重要社区的承诺。

红帽和 IBM 打算在 2023 年 1 月 1 日之前完成过渡，这将涉及到存储路线图和红帽的相关员工转移到 IBM 存储业务部门。在此日期之后，红帽 OpenShift Platform Plus 将继续包括由红帽及其合作伙伴销售的 OpenShift Data Foundation。此外，红帽 OpenStack 客户仍将能够从红帽及其合作伙伴那里购买红帽 Ceph 存储。拥有现有订阅的红帽 OpenShift 和红帽 OpenStack 客户将能够根据需要保持和扩展他们的存储足迹，而不会改变他们与红帽的关系。

即将推出的基于 Ceph 的 IBM Ceph 和 IBM Spectrum Fusion 存储解决方案预计将于 2023 年上半年开始出货。