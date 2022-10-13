雷克萨斯宣布全新 UX 300e 全球首发，这是该品牌首款量产 BEV 车型的重大演变。更新后的 UX 300e 加入了今年早些时候宣布的新 UX 200/250h，计划于 2023 年春季开始交付。

自 2005 年推出全球首款混合动力 SUV RX 400h 以来，雷克萨斯一直是豪华车市场电气化的先驱。基于 2019 年宣布的 “雷克萨斯电动化” 愿景，雷克萨斯旨在通过从 HEV 到 PHEV 和 BEV 的广泛电动汽车满足全球客户的多样化需求。雷克萨斯使用电气化技术显著提高车辆的基本性能，通过标志性的精确度和复杂性，继续提升汽车的永恒乐趣。2020 年，雷克萨斯推出了 UX 300e 作为该品牌的首款量产 BEV 车型。2022 年，随后推出了雷克萨斯 RZ，专用 BEV 车型。截至 2022 年 8 月，雷克萨斯电动汽车的累计销量约为 230 万辆，为实现碳中和社会做出贡献，该品牌正在加速其开发和采用电动车的进程。

除了灵活的车身尺寸和独特的 “UX” 城市紧凑型跨界车设计外，UX 300e 还受到寻求明显安静和精致 BEV 驾驶体验的客户的高度评价。为 UX 300e 宣布的增强功能基于 “始终在线” 理念下对完美的不懈追求。BEV 动力总成独有的增强功能包括新开发的电池组，容量从 54.4 kWh 增加到 72.8 kWh，续航里程达到 450 公里，比当前车型长 40% 以上。UX 300e 还继承了对 UX 系列动态精度的进一步改进，以实现令人振奋的性能，以及主动安全技术的扩展功能，并拥有最新多媒体系统。

更新后的 UX 300e 在丰田下山技术中心接受了严格的测试和评估。BEV 电池组放置在地板下所产生的低重心使 UX 300e 具有自然的性能优势，标准的后部性能阻尼器也是如此。为了获得更精细的动力，车身刚性通过增加 20 个点焊点得到加强，电动助力转向 (EPS) 和减震器针对全电动车型进行了优化调整。

在先进技术方面，“雷克萨斯安全系统+” 主动安全技术的功能得到了扩展，旨在提供更安全、更安心的驾驶体验。此外，最新的多媒体系统带来了更大、分辨率更高的触控面板显示屏，仪表板和中控台区域的形式和开关布局进行了优化，中控台正面新增了两个 Type-C USB 接口为设备充电时提高可用性。

除了灵活的车身尺寸和独特的 “UX” 城市紧凑型跨界车设计外，UX 300e 还受到寻求明显安静和精致 BEV 驾驶体验的客户的高度评价。为 UX 300e 宣布的增强功能基于 “始终在线” 理念下对完美的不懈追求。BEV 动力总成独有的增强功能包括新开发的电池组，容量从 54.4 kWh 增加到 72.8 kWh，续航里程达到 450 公里，比当前车型长 40% 以上。