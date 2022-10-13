梅赛德斯-奔驰乘用车在 2022 年第三季度售出了约 30,000 辆纯电动汽车，是去年同期的两倍多。该集团的姊妹公司梅赛德斯-奔驰货车在 7 月至 9 月期间额外交付了 3,300 辆电动汽车。

在这家德国汽车制造商的乘用车部门，售出约 30,000 辆 BEV 车辆，与 2021 年第三季度相比增长 115%，与 2022 年第二季度相比增长 28% 。如果包括 Smart 的插电式混合动力车和电动汽车，第三季度的销量将达到 75,900 辆（+23%）。这意味着电动汽车销量与梅赛德斯的整体销量增长不成比例，与第二季度相比，梅赛德斯的整体销量增长了 21% 至 517,800 辆。

这些数据显示，梅赛德斯-奔驰销售的汽车中有 5.8% 是纯电动汽车，相当于交付了 30,000 辆 BEV。如果加上 PHEV 和 Smart EV，14.7% 的新款梅赛德斯至少部分由电力驱动。

从 1 月到 9 月，梅赛德斯在全球销售了 75,400 辆 BEV，与 2021 年同期相比增长了 126%。9 月创下了 13,100 辆 BEV 的新月度销售记录。如果还包括 Smart 的 PHEV 和电动汽车，1 月至 9 月的累计销量将增至 215,400 辆，增长 17%。

相比之下，宝马周一公布了汽车销量数据。这家总部位于慕尼黑的公司在第三季度交付了 52,306 辆 BMW 和 Mini 两个品牌的全电动汽车，今年交付了 128,196 辆全电动汽车，比梅赛德斯多出 50,000 多辆。由于宝马不再单独报告 PHEV，因此无法与梅赛德斯-奔驰汽车的 215,400 辆汽车进行比较。

梅赛德斯-奔驰在欧洲的电动汽车销售表现特别好：据制造商称，从 1 月到 9 月，在欧洲销售的十分之一的梅赛德斯-奔驰汽车是电池电动汽车。EQA 作为最畅销的电动汽车，销量达到 14,900 辆（+29%）。

与乘用车部门平行，梅赛德斯-奔驰货车也公布了季度数据。在这里，该部门在 2022 年第三季度交付了约 3,300 辆电动汽车。这比 2021 年同期减少了 14%。在所有驱动类型中，梅赛德斯-奔驰货车在 7 月至 9 月期间售出了 99,700 辆货车，增长了 4% 与去年同期相比。

尽管从电动汽车的角度来看，第三季度相当疲软，但梅赛德斯-奔驰 Vans 表示，其今年前九个月的电动销量比去年的数字高出三分之一。