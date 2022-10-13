微软今天发布了 Surface Pro 9、Surface Laptop 5、Surface Studio 2+ 等新品，并推出了全新图形设计应用 Microsoft Designer，以及介绍了针对 Windows 11 的一系列更新。

Surface Pro 9

Surface Pro 9 采用高档铝制外壳和全新的阳极氧化配色。一面是标志性的一体式支架，另一面是华丽的 13 英寸 PixelSense Flow 显示屏。

Surface Pro 9 的窄边框显示屏具有高质量、高性能以及其多功能特性，具备 120Hz 刷新率。显示屏内置高清摄像头、Omnisonic 扬声器、定向麦克风和微软定制 G6 芯片。结合 Microsoft OneNote 中的全新 Ink Focus 或适用于 Windows 11 的全新 GoodNotes 应用程序，在屏幕上的书写体验如使用真实纸笔一般。

Surface Pro 9 提供两种处理器版本：一个是搭载基于英特尔 Evo 平台 4 的第 12 代英特尔酷睿处理器，配备 Thunderbolt 4 接口；另一个是基于高通骁龙平台的微软 SQ3 处理器，支持 5G 连接。

英特尔酷睿处理器可提供绝佳的功能和性能。由英特尔 Evo 平台认证，能够满足多任务处理、全桌面生产力和高强度工作负载的需求，性能较 Surface Pro 8 提升了约 50%。Thunderbolt 4 接口支持数据快速传输、可对接多个 4K 显示器或支持 eGPU 设置。

Microsoft SQ3 处理器支持快速的 5G 连接，电池续航时间长达 19 个小时。此外，Microsoft SQ3 处理器通过全新神经处理单元（NPU）解锁全新 AI 功能，改变了人们沟通交流的方式。Surface Pro 9 中的神经处理单元每秒可进行超过 15 万亿次运算，通过 Windows Studio Effect 带来全新体验。

Surface Laptop 5

Surface Laptop 5 配备 Thunderbolt 4 接口，由全新英特尔 Evo 平台认证，较上一代产品性能提升 50% 以上。

Surface Laptop 5 采用标志性的 3:2 PixelSense 显示屏，屏幕有 13.5 英寸和 15 英寸可选，均支持 Dolby Vision IQ，在任何光线条件下都能提供鲜艳的色彩和鲜明的对比度。扬声器经过调校，可提供 3D 音效体验的杜比全景声 Dolby Atmos 2。前置高清摄像头和矩阵式远场双麦克风可捕捉真实生活点滴，支持在任何光线环境下调整摄像头曝光度。

Surface Studio 2+

微软 Surface Studio 的处理引擎进行了重新设计，搭载第 11 代英特尔酷睿 H-35 处理器，使 CPU 性能提升了约 50%。采用 NVIDIA Ge Force RTX 3060 独立显卡，将图形性能提高了一倍，让用户在制作 3D 设计或渲染模型时能够获得更加逼真的光线追踪图形。此外，显示器、摄像头、矩阵式远场双麦克风和端口也进行了优化，包括增添了支持 Thunderbolt 4 的 USB-C 接口。同时，Surface Studio 2+ 搭载了 Windows 11 系统，符合 Secured-core PC 标准。

即日起，全新 Surface Pro 9 和 Surface Laptop 5 在微软官方商城、天猫商城的微软中国官方旗舰店、微软京东自营官方旗舰店、微软天猫授权店、微软京东授权店，微软线下授权店和顺电、微软苏宁自营旗舰店及微软店中店等线上线下渠道开启预售和预定。Surface Pro 9 起售价为 7788 元，Surface Laptop 5 起售价为 7888 元。

商业客户可同步在微软官方商城商务专区和微软京东商用自营官方旗舰店进行预售和预定。Surface Pro 9 商用版起售价为 8188 元，Surface Laptop 5 商用版起售价为 8288 元。

Surface Studio 2+ 将稍晚在中国市场推出。

Microsoft Designer 和 Image Creator

Microsoft Designer 是 Microsoft 365 自带的一款全新图形设计应用程序。它由包括 DALL∙E 2 在内的强大的 AI 提供支持，旨在将用户的创意愿景变为现实。借助 Microsoft Designer，你可以根据现有内容或想法进行创作，让你能够轻松、快速地设计社交媒体帖文、邀请函等等。它还可以自动根据你的需求生成各种独特图像和设计。

全新 Microsoft Designer 应用程序集成了 Microsoft AI 和 DALL∙E 2，是人工智能辅助工具模糊平台、设备和云之间界限的良好示例。

微软认为这类技术不应局限于单个应用程序。因此，其即将在采用 Image Creator 的必应和 Microsoft Edge 中应用 Microsoft Creator 工具（包括 DALL∙E 2 集成）。这样，用户不仅可以用文字进行搜索，还可以进行创作。

Windows 11 更新

通过 Xbox 和 Windows 设备来访问 iPhone 上的图片和视频以及多种娱乐体验，将变得非常简单。通过将 Windows 11 中的照片应用与 iCloud 整合，你将能从照片应用直接访问 iPhone 中您所喜爱的图片和视频。仅需要通过 Microsoft Store 安装 iCloud for Windows 应用，即可实现这一无缝体验。

Apple TV 已经登陆 Xbox 主机，而从今天开始，Apple Music 也将正式上线。明年，Apple Music 和 Apple TV 也将上线 Windows 平台。Microsoft Store 也将很快上线这些应用的预览版。

全新配件

这套新的自适应配件由微软与残障人士社区共同设计，旨在帮助那些无法使用传统鼠标和键盘的人们。这些自适应配件能够缓解那些难以充分使用 PC 的用户的常见痛点。

微软自适应配件将于 12 月 6 日在中国市场上市。

此外，微软即将推出两款用于提升混合会议体验的全新配件：微软无线演示器和微软多媒体音箱扩展坞。

微软无线演示器

无论是线下会议，还是通过 Microsoft Teams 或其他会议应用程序举办的线上会议，微软无线演示器功能强大，支持 Microsoft Teams 的远程演示，可以帮助用户轻松演示幻灯片、设置静音/取消静音、通过屏幕指针引导观众的注意力，以及快速参会。

微软无线演示器支持蓝牙连接，并配备可定制控件，是首款获得 Microsoft Teams 认证的演示控件。你可长按 Teams 按钮来 “举手” 或者 “放下手”，从而轻松地与其他与会者进行交流。

微软多媒体音箱扩展坞

微软多媒体音箱扩展坞有四个不同的端口（HDMI、两个 USB-C 和 USB-A）和一个直通 PC 电源适配器，不仅能解决桌面杂乱问题，还能够升级会议、音乐等音频体验。内置 Omnisonic 扬声器可提供优质的声音效果，同时双前置降噪麦克风和集成静音控制装置可让你在每一次在线会议中的聆听和交流更加顺畅。