近日，星云互联成功获得过亿元 B+轮融资，该笔融资由中关村科学城科技成长基金、高通创投、长江资本联合投资。StarBridge Capital 继续担任本轮独家财务顾问。

星云互联是一家以智能网联与车路协同应用服务为目标，集 V2X 产品研发、生产与销售、新一代智能交通系统应用以及智能网联汽车关键技术服务于一体的创新型高科技企业。依托 “车-路-云” 全系列 V2X 产品、量产级 V2X 协议栈、V2X 专业研发测试工具链和全场景车路协同解决方案体系，业务遍及国内 30 多座城市、十余家整车厂和一级供应商。

该公司表示，新一轮融资将主要用于 “车路云” 全系产品升级，特别是深化车载量产级 V2X 软硬件平台研发以及打磨深度落地商用场景；加速拓展市场资源、建设高质量项目，携手伙伴共建规模化网联应用生态；进一步吸收行业人才，持续赋能行业发展，保持星云领先地位。

星云互联董事长潘军表示：“作为全栈式车路协同整体解决方案、产品和运营服务提供商，星云始终保持 “以科技解决安全和效率问题” 的创业初心。在一年内获得两次资本加持，充分表明了市场对星云的高度认可。此轮融资，将进一步增强星云的产业服务能力，加快公司的战略推进，聚焦 “双智” 城市、车联网先导区，充分赋能主机厂 V2X 规模量产与应用，服务好车路云一体化融合的智能网联汽车中国战略。”

中关村科学城科技成长基金管理人、中关村科学城创新发展有限公司总经理朱平表示：“星云互联拥有国内最早的车路协同技术研究和产业化团队，其 V2X 解决方案覆盖车路云的通信、感知及算法等方面，面向多个智能网联示范区、先导区、整车厂提供服务。随着通信技术的迭代，车路协同技术将实现全面部署，进而解决制约自动驾驶推广的安全性及经济性问题。虽然车路网一体化是未来的趋势，现在有很多路要走，但星云团队的专业性强，做事稳健踏实，技术底蕴深厚，我们希望能与星云携手前行，共同加速中关村科学城智能网联生态的建设。”

高通全球副总裁、高通创投中国区董事总经理沈劲表示：“车路协同发展，是支撑中国智能网联汽车产业和智慧交通产业变革的重要战略。星云互联是国内智能网联与车路协同领军企业，一直深耕 C-V2X 技术和产品研发。我们很高兴能够投资并支持星云互联在车路协同领域的创新，加速推进 C-V2X 规模化商用步伐，共同开启智能网联汽车的新时代。”

长江资本投资总监陈勇表示：“车路协同可提升驾驶安全性和提高交通管理效率，是单车智能发展受阻后的行业共识。目前车路协同各地示范效应逐渐显现，正处于一线城市向二、三线城市渗透，逐渐由封闭向半封闭、部分开放道路、关键路口渗透阶段，作为新基建的重要组成，未来规模商业化可期。星云互联凭借源于清华的优秀团队，具备 V2X 全栈产品矩阵，落地项目和应用场景数量行业领先，同时率先布局车端前装市场，即将实现大规模前装量产，未来可期。我们期待与公司的长期合作，持续服务好公司，助力公司价值成长。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。