奥升德功能材料为电动汽车开发了两种可以提高安全性和乘客舒适性的新材料。该公司的 Starflam X-Protect 和 Vydyne AVS 解决了汽车制造商在开发电动汽车平台时面临的两个独特挑战。

Starflam X-Protect 是业界领先的阻燃尼龙 66，可耐受 1100°C 直接火焰 15 分钟，超过标准阻燃材料和根据 SAE AS5127（最初设计用于航空航天应用的测试）测试的铝材料。奥升德电动出行高级总监 Ian van Duijvenboode 表示：” 安全性仍然是人们考虑电动汽车的主要关切之一。尽管相对罕见，但影响严重的电池故障和热逃逸仍会发生，而 X-Protect 的设计目的就是要在极端情况下也能确保人们的安全。”

奥升德的电动出行应用开发工程师和聚合物科学家团队打造了一种新型解决方案，可抑制电动汽车中的噪声、振动和声振粗糙度。电动汽车在产生振动时的频率是内燃机车辆的 10 倍。

Vydyne AVS 是一种新型工程材料，可有效抑制电机和压缩机等噪声来源的高频振动，从而将驾驶室声音压力降低 80%。

采用 Vydyne AVS 的应用之一是凯迪拉克锐歌，该款车型被媒体称为” 安静得像在地下室” 和” 我驾驶过的最安静的汽车”。锐歌搭载一个由 Vydyne AVS 制成的电动交流压缩机安装支架，可以从源头上有效抑制该部件的振动，同时提供结构支持。

“Vydyne AVS 是多年工程开发的结果，结合了我们定制聚合物化工艺以针对特定属性的独特能力”， 奥升德工程材料高级总监 Steve Manning 表示， “ 这是我们致力于帮助客户引领创新并应对电气化转型独特挑战的一个例子。”

奥升德即将在 10 月 19 日至 26 日举行的”K 2022″ 展会上，在 6 号展厅 A07 展台，以”Advancing Together”（共同发展）为主题展出其新材料，包括其低碳足迹产品。