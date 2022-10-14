动点出海获悉，印尼金融科技初创公司 Ayoconnect 已于近日宣布获得了一笔 1300 万美元规模的 B+轮融资。

据了解，这笔融资由 SIG Venture Capital 领投，CE Innovation Capital 及其现有投资者 PayU 参投。加上这笔融资后，Ayoconnect 在今年所获得的融资总额已达到了 2800 万美元。此前，该公司曾在 1 月份时获得了一笔由老虎基金领投的 1500 万美元 B 轮超额认购融资。

Ayoconnect 由前 Lazada 董事总经理 Rost 与 Chiragh Kirpalani 以及 Adi Vora 于 2016 年共同创立，主要通过旗下的开放银行 API 和支付服务 API 解决方案帮助企业或金融服务机构快速推出金融服务。据悉，Ayoconnect 已经获得了印尼央行的支付服务提供商许可，并已通过其超 4000 种的嵌入式金融产品为 Bank Rakyat Indonesia、Bukalapak、Dana 等 200 多家机构提供了服务。

针对本次资金的用途，Ayoconnect 表示将会在接下来加强其产品解决方案和公司团队方面的建设。