加州初创公司 Canoo 收到了另一笔电动汽车的大订单。车队租赁供应商 Zeeba 已签署购买 5,450 辆 Canoo 电动汽车的协议，初步承诺到 2024 年将达到 3,000 辆。现在下的订单是 Lifestyle Vehicle (LV) 及其货运车型 Lifestyle Delivery Vehicle (LDV)。Zeeba 向主要是中小型企业的客户租赁商用车。

Zeeba 为其客户提供完整的移动服务包，称通过这种方式，中小企业能够更好地专注于他们的产品和客户。这家总部位于洛杉矶的公司的目标是到 2024 年第一季度在其租赁车队中实现至少 50% 的电动汽车配额。两款 Canoo 车型的模块化设计使 Zeeba 能够为车辆提供定制配置。由于模块化系统还允许进行改装，因此车辆可以在其整个生命周期内适应不同的应用或客户。

Zeeba 首席战略官 Mike Palez 表示：“LDV 和 LV 将改变我们所服务的企业的游戏规则。Canoo 技术将使我们的中小型企业客户能够有效和高效地运营他们的业务，同时减少他们的碳排放。” 他阐述道：“Zeeba 有非常雄心勃勃的电气化目标，我们希望在车队技术方面取得领先地位。”

这两款车都使用 80 kWh 电池组，专为城市环境而设计。Canoo 表示，其车辆的全方位能见度对驾驶员来说特别好，而转弯圈则处于小型车的水平。LDV 提供高达 120 立方英尺（3.4 立方米）的载货空间，而 LV 是一种客货货车，有额外的座位。Zeeba 订单中两种型号的具体细分尚未披露。

7 月，美国零售巨头沃尔玛与 Canoo 签署了一项具有约束力的协议，将购买 4,500 辆全电动送货车，并可选择购买多达 10,000 辆。Canoo 董事长兼首席执行官托尼·阿奎拉 (Tony Aquila) 表示：“我们拥有大量承诺且不断增长的订单，正在敲定 2023 年客户交付，并将很快与更广泛的市场分享我们的制造计划。”