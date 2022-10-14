Jeep 品牌将在 2022 年巴黎车展（Mondial de L’Automobile 2022） 上展示 100% 的电气化车型，其展台完全致力于推出该品牌首款 BEV 全新全电动 Jeep Avenger。展台将展示充满活力、充满活力和视觉动感的外观，其中包括攀岩展示，为 Jeep Avenger 的媒体和公众展示提供合适的舞台。全电动 Jeep Avenger 将提供专为欧洲市场设计的 Jeep 品牌能力，提供 250 英里的目标电动续航里程，结合现代和技术先进的内饰，为人员和货物提供充足的空间。

“新款 Jeep Avenger 率先在欧洲推出全新 Jeep BEV 产品组合。” Jeep 品牌 CEO Christian Meunier 说。“它提供了适合市场的 Jeep 品牌能力，在巴黎车展上推出时，我们将展示为什么它是该细分市场当前参与者的一个伟大的全电动 Jeep 品牌替代品。Jeep Avenger 是我们在法国等主要欧洲市场的增长计划的里程碑，也是我们成为全球领先的零排放 SUV 品牌的道路上的一个里程碑。”

Jeep Avenger 将加入英国阵容，其中包括 Jeep Compass 的 Wrangler 和 4xe 版本，以及 Renegade。明年年初还将推出全新吉普大切诺基的 4xe 版本。在德国和法国等国家，Jeep 品牌仅提供电动 SUV，而欧洲大陆的完整 Jeep SUV 产品组合已经提供电动车型。

9 月公布的 Jeep 4xe 计划以 4xe 的势头为基础，呼吁为欧洲开发一系列功能强大的全电动汽车。到 2025 年，该品牌将在欧洲推出四款零排放汽车，主要销量领域包括 Jeep Recon 和 Wagoneer “S”，这两款全新的全电动汽车将在全球中型车市场展开竞争 SUV 细分市场。

由于这种产品的猛烈冲击，到 2030 年，该地区销售的所有吉普车将 100% 实现电动化。