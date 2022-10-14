在华为全联接大会 2022 迪拜站 “深耕油气数字化，助推多场景智慧化进程” 主题论坛上，华为企业 BG 油气系统部首席代表李阳明提出，数字技术是实现 “向数据要石油、向智能要发展” 的桥梁，它将为油气行业带来新技术、新业务和新发展。

会上，华为重磅发布了两大油气场景化解决方案 — 油气田 “一张网” 解决方案和智慧加油站解决方案，为油气行业注入数字化 “新能量”。

油气田 “一张网” 解决方案，网络需求 “一网尽收”

油田网络系统普遍面临网络架构混乱、网络层级多、运维难、可靠性低等老大难问题，无法满足油气田开展数字化建设的需求。

基于此，华为凭借丰富的网络规划和咨询服务经验与能力，利用边缘计算、人工智能、硬管道隔离、IPv6+等技术优势，打造统一架构、统一管理、一网多用、一体安全的油气田 “一张网” 解决方案。

统一架构：通过工业 PON、Wi-Fi6、5G、IPv6 等先进网络技术组合，为油气田构筑全栈网络技术融合的 “一张网”，统一网络架构，打通云网边端，覆盖油气田业务全场景。

统一管理：通过构建统一运维管理平台，可集成第三方网络设备，实现全网设备统一管理，并建立日常运维的数字化视图，让油气田运营管理更简捷。

一网多用：华为油气田 “一张网” 集架构、体验、运维层面多重统一，可实现油气田内部生产、视频、办公、社区等多业务需求一张物理网承载，降低企业投资成本。

一体安全：依托 Flex-E、NHP 等先进硬管道隔离技术，华为方案可在不增加建网成本的情况下，极大加强各业务网之间的安全隔离，打造油气田智慧化发展的安全底座。

智慧加油站解决方案，“三大智慧” 一站式体验

加油站是油品零售行业最主要的生活化服务场景。伴随着物联网及人工智能技术的发展，加油站正向着高效率、智能化的方向逐步演进，并通过数字技术推动加油站场景多元化和业务新增长。

对此，华为整合全栈技术能力，携手伙伴共同打造智慧加油站解决方案，从智慧服务、智慧营销和智慧管理三个方面入手，助力加油站实现营销精准化、服务敏捷化、运营简单化、决策智慧化。

华为通过在集团中心侧搭建数字平台，建立视频采集规范、物联接入标准和统一的站级数据模型，对站内原本孤立的加油机、液位仪、支付平台等业务子系统进行整合并形成综合分析展示平台，实现集团对各站级数据的远程智能统管。

同时，华为结合加油站现有基础资产设施和业务系统应用，依托明星产品 FusionCube 在加油站端侧推出首款一体化、简运维的边缘智能融合平台，集成计算、存储、网络、人工智能算法等，并构筑全物联、全感知的应用开发能力，以满足多种业务需求 — 智慧服务让消费者无需下车即可加油，平均加油时间从 6 分钟降至 2 分钟，大幅优化用户加油体验和加油站经营效率；智慧营销可有针对性地推送油价涨幅信息和商品促销活动，增强用户粘性，带动加油站主业和零售业务的发展；智慧管理实现操作过程全可视、危险动作全识别、作业记录全可溯，用可靠的数据支撑加油站的业务决策与运维。