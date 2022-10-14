多战略资产管理公司平方资本 L2 Capital Management（简称 “平方资本”）今天宣布，已与 Google 达成合作，加快其投资组合公司的可持续增长。此次合作还将推动平方资本在投资和推动各种 Web3 及区块链生态系统的战略。

此次合作包括三大层面：

加速业务增长：平方资本的投资组合公司可以利用 Google 的数码技能培训计划和数码营销工具，来提高品牌知名度和客户参与度，从而帮助他们达到关键的业务里程碑，这一点也是未来几轮融资的前提条件。为了帮助他们进一步扩大业务规模，并利用 (Google Cloud) 开放、安全、并且已经做到碳中和的开发者友好型云基础设施和服务，来更好地服务用户，每个符合条件的投资组合公司都有可能获得高达 20 万美元的 Google Cloud 使用额和 Google 工程师的专门支持。

战略主管顾问服务：平方资本的投资组合公司将有机会获得平方资本和 Google 业务主管的战略性集中指导，并利用两家公司的行业合作伙伴网络，提供相关的产品和服务。

以 Web3 为重点的见解和活动：平方资本和 Google Cloud 计划共同主办开发人员研讨会或 “黑客马拉松” 活动，平方资本的投资组合公司可以参与活动，推动 Web3 和区块链技术的采用。此外，平方资本的投资团队打算与 Google Cloud 的数码资产团队合作，融合行业知识、经验和分析能力，为前者的 Web3 投资理论提供信息，并发布面向公众的见解，从而惠及更广泛的 Web3 和区块链领域。

L2 Iterative Ventures（平方资本的 Web3 投资部门）的管理合伙人 Kevin Lee 表示：“作为横跨风险投资、私募股权和公共市场的少数几个公司之一，我们正在努力支持 Web3 和区块链技术的采用。我们很荣幸能与谷歌合作。我们的使命是为创始人提供他们所需的资源，扩大和实现他们的愿景。有了谷歌云的基础设施和服务，以及谷歌的分析和数字营销支持，我们的投资组合公司可以加速增长，把握新的市场机遇。”

谷歌云风险投资与创业生态系统亚太区负责人 Michael Langford 表示：“越来越多的传统公司和初创公司现在希望在基于区块链的平台上创造价值、开展交易、保持价值和部署新产品，而谷歌云就是 Web3 公司和开发人员可用来发展业务和支持网络的一个可扩展、安全且可持续的平台。通过与平方资本这样的领先投资公司合作，我们将继续加强我们在 Web3 领域的现有工作。”