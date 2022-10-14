近日，数字人底层技术基础设施服务商「数字栩生」宣布完成数千万人民币天使轮融资。本轮融资由联想创投领投、蓝色光标发起设立的蓝图海兴基金和蔚领时代跟投。

本轮融资将继续深耕光场重建技术，扩大数字人采集规模，逐渐形成数据资产壁垒；逐步探索 AIGC 表情生成、口型生成、动作生成等相关技术和应用场景，为 XR 虚拟拍摄、直播、智能对话等领域中提供最顶尖技术解决方案。

数字栩生成立于 2021 年，团队来自北理工、中科院自动化所、北京电影学院高精尖中心等科研机构，集合了光学、图形学与计算机科学等各领域人才。

联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强表示，随着算力逐步突破增长，数字人商业化会面临几个维度的挑战：拟真程度、使用成本、效率和交互，这些因素作为数字人经济从 UGC 到 AIGC 过渡的基础，需要技术范式与算力相结合。数字栩生联合创始人兼 CEO 宋震和联合创始人兼 CTO 翁冬冬除了在光学、图形计算等基础技术领域具备 5 年的丰厚技术积累外，还对商业化进行了前瞻性布局，以技术落地数字人场景为前提打磨产品，充分实现数字人经济体系中 “人、货、场” 多个要素的同步提升，这也使他们能更好赋能各行各业。联想创投持续关注数字人经济的产业突破，在 2020 年就曾投资用柔性仿真引擎赋能传统服装产业的凌迪 Style3D 等多家优秀企业；接下来，联想创投将依托 CVC2.0 生态，携手数字栩生继续助力数字人经济赋能产业。

目前数字栩生已与微软、英伟达、虚幻引擎、央视、新华社、奔驰、腾讯、字节跳动、爱奇艺、芒果卫视等客户达成合作，创建专属的数字人 IP。除此之外，数字栩生基于实体雕像扫描数据，构建高精度三维数字模型，以真实立裁为基础构建高保真服饰，成功 “复活” 中国京剧艺术大师——梅兰芳，进行跨越时空的对话，领悟戏曲的魅力。

数字栩生表示接下来将重点布局 AIGC 领域，打造新的数字内容生成与交互形态。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。