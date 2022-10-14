自 Soul 在国内高调提出社交元宇宙的概念以来，市面上社交类元宇宙产品的探索开始遵循类似的模式，大部分都包含了虚拟化身、社交资产、沉浸感、经济体系、包容性等要素。今年初啫喱出圈并快速下架之后的半年时间里，再未出现现象级的主打 3D 交友的社交应用。

9 月 10 日，又一个元宇宙社交活动平台在安卓应用端正式上架。据了解，这款名为比邻星球的 App，以先进的 AI 技术、动作捕捉技术等为支撑，通过搭建全 3D 高精度虚拟化身、虚拟场景、虚拟陪伴三大系统实现强临场感虚拟社交。

而这款产品背后的团队正是来自全球最大的多人在线创作游戏平台、号称元宇宙第一股的 Roblox 中国。资料显示，比邻星球的创始及管理团队成员也曾经是 Roblox 中国业务的创始团队，分别负责了 Roblox 中国业务早期的团队搭建乃至开发者社区的运营和外部战略合作。

除了社交应用以外，作为一家利用最新的图形学和 AI 技术，开发构建 3D 沉浸式互联网 AIGC、UGC 平台的高科技公司，比邻星球的核心产品还有虚拟世界创作工具比邻 Editor 以及面向开发者和企业用户的虚拟内容开放平台服务。

日本社交网站巨头 GREE 公司认为，社交元宇宙并不只是虚拟世界，让用户感受到社交性的机制更为重要。社交元宇宙不仅仅是一个网络社交空间，而是在构建一个社交生态，不同的社交生态则将由不同的社交场景进行支撑。多样化的玩法有助于充分激活社交场景，提升陌生人社交的积极性。

比邻星球联合创始人董含灵表示，比邻星球 App比邻星球是国内第一个发布的，面向海量用户的内容+社交平台级元宇宙应用,面向 18~28人群，除了捏脸、换装等基础功能以外，与市面上很多自称以虚拟形象社交的 App 相比，比邻星球的独特之处在于其能真正驱动 3D 人物进行实时互动。

啫喱的成功印证了用户用虚拟形象进行各种活动的需求是真实存在的，而在 “比邻星球” 上，用户可以创造独一无二的虚拟化身并与虚拟世界中的朋友在星球夜店打碟、蹦迪；在音乐海滩尽情开嗓或听一场音乐会；在星际露营中围着篝火聊天或钓鱼…… 此外，比邻星球还希望构建当下年轻人热衷的飞盘、橄榄球等运动的线上兴趣社群，以校园、城市等区域定位促进用户进行线下的兴趣社交。

比邻星球元宇宙场景

作为一种全新的内容生产方式，AIGC 以其突破人力限制、真正自动化、逼真化的内容生产满足了元宇宙高效实时的内容创作需求，是长期的发展方向。AIGC 模式放大了内容生产方商业潜力，优质内容成为社交元宇宙的核心增值部分。

比邻星球的另一款产品比邻 Editor 可以 AI 自动生成、简易的拖拉拽、点击选择等方式降低 3D 内容创作的门槛，帮助用户构建全新的虚拟形象、虚拟道具、虚拟场景等。同时，海量的 Unity 3D 开发者也可以通过 SDK 无缝接入比邻星球的生态，并进行变现，带动其元宇宙 UGC 生态中的创作者经济的正向循环。

今年 9 月，比邻星球携两款虚拟人一体机亮相 2022 世界人工智能大会，它们都为比邻星球应用中 AI 与动捕能力独立输出提供支持。

其中，比邻 AI 交互虚拟人智能终端一体机，提供定制化的企业专属虚拟人，可自由定制形象、服饰、语音、动作和背景，满足 “面对面” 互动交流、智能问答、服务导览等服务。产品由比邻星球自主研发，面向金融、公共交通、政务、运营商、媒体等行业，通过语音识别、语音合成、自然语言理解、图像处理、口唇驱动及虚拟人合成等 AI 核心技术，适应不同场景的丰富化业务需求。另一款动捕虚拟人一体机可实现虚拟主播、空间智能互动功能，帮助用户在普通场景下创造直播场景。在商业街、游乐园、景点时，用户可通过实时的动作捕捉参与小游戏互动，操作虚拟人唱歌、跳舞等互动娱乐。

比邻星球联合创始人董含灵

比邻星球最新打造的 APP 场景 “深圳之窗”

此外，比邻星球还通过 ToB 服务补足产业生态：比如，在与深圳时装周同步举办的深圳数字创意设计大赛中，比邻星球作为大赛的联合承办方，希望为年轻人提供了解元宇宙、数字孪生虚拟人时尚、数字艺术、设计新趋势、新技能、新工具的赛事平台，着力培养新一代具有数字意识和创新设计理念的时尚人才；与园林设计上市公司山水比德合作为锦绣中华打造了元宇宙旅游项目，在元宇宙中集中展现其特色景点，为线下实体景点导流；接下来还将规划与音乐厂牌或明星合作进行线上虚拟演唱会，实现线下演唱会所没有的酷炫炸裂的效果。

比邻星球全 3D 互动虚拟人灵灵

除了用户形象的虚拟化身，比邻星球还有全 3D 互动的虚拟人灵灵——一个通过针对性地聊天和动作数据训练构建出的人格化陪伴虚拟角色，用来填补真人社交的空白以及作为用户进入虚拟世界的交互界面。

通过与微软在自动语音识别、文本转语音、语音转文本以及聊天问答等方面的合作，比邻星球加速了在数字虚拟人领域的开发。未来，比邻星球的全 3D+互动式虚拟人的解决方案有望部署在任何可能场景，让更多人都拥有自己独一无二的虚拟陪伴。

平台型应用总是从最简单的版本做起，未来，比邻星球将在产品不断优化的基础上逐渐增加更多的内容、场景与玩法，并进行更多的纯线上或线上线下活动运营，让用户在平台场景中以更有意思的方式认识更有趣的灵魂。

目前，比邻星球已完成天使轮融资，Pre-A 轮融资正在进行中。