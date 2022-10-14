根据 Strategy Analytics 发布的最新研究报告，受批发平均售价增长 19% 的推动，在 2022 年 9 月 23 日至 30 日的假期季的前 8 天里，印度智能手机销售收入年增长 17%。三星以 26% 的市场份额领先，其次是小米和 realme。

Strategy Analytics 的行业分析师 Abhilash Kumar 表示：“我们估计，今年印度智能手机假期促销季的第一周售出了 1280 万部智能手机，营收 21 亿美元，同比增长 17%。智能手机批发 ASP 同比增长 19%，至 165 美元。与低端手机相比，今年的销售更倾向于中高端智能手机。这是 ASP 稳步增长的原因之一。在销量方面，由于受高通胀和经济衰退担忧的影响，入门级设备的销量下降，与去年假期季第一周相比，销量下降了 2%。但 ASP 的增长抵消了销量的下降，带来了可观的收入增长。”

图表一：2022 年印度假期促销季首周 Top 3 厂商市场份额

就厂商动态和三星的表现来说，Strategy Analytics 高级总监隋倩补充说：“三星、小米和 realme 是此次印度假期促销季的前三名。这三个品牌加起来占了总销量的 62%。三星在今年假期促销季的第一周就以 26% 的市场份额领跑。我们估计三星今年售出了 330 万部智能手机，成功地超越了中国厂商，这是由于它在所有价格区间上都有诱人的价格折扣，以及增强的渠道存在感。这一次，三星手机在实际零售价的基础上的最大折扣约为四折。高端机型如 S22 Ultra, S21 FE, S22 Plus, Z Flip 3 都有相当大的折扣，在节日期间销量很好。在中端市场，三星 Galaxy F13 和 M13 也大幅降价，销售良好。”

Strategy Analytics 高级分析师 Rajeev Nair 在评论中国品牌的表现时补充道：“我们估计小米和 realme 今年销量分别为 250 万和 220 万，以 20% 和 17% 的市场份额分列二、三名。中国品牌在印度面临巨大的阻力，渠道推广预算有限，导致今年业绩疲软。小米让位给三星。”

Strategy Analytics 高级分析师 Abhilash Kumar 补充道：“苹果的销量虽然进不了前三，但销量不错。苹果设备在主要电子零售商的折扣高达 33%。像 iPhone 13 这样的第二代设备有相当大的折扣，而且很受欢迎。我们认为 iPhone 13 是最畅销的机型有两个原因。首先，这是所有可供出售的型号中最新的一款，且折扣诱人。其次，除了卫星连接和撞车检测外，iPhone 14 的外观和感觉与 iPhone 13 非常相似，处理器也一样。因此，人们更倾向于选择更便宜的 iPhone 13。我们相信，在 iPhone 13 打折后，其需求将在接下来的假期促销中进一步增长。”