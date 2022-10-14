由中国贸促会商业行业委员会指导，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司 XTransfer 主办的 2022 未来外贸大会即将在 11 月 9 日于广州越秀国际会议中心举办。活动以 “先见·先机·先行者” 为主题，打造国内首届外贸嘉年华新概念。届时，XTransfer 将联动多方合作，邀请润米咨询创始人刘润，辩手、表达演讲导师黄执中等知名行业专家以及杰出中小微外贸领袖齐聚一堂，现场发布外贸指数报告并携一系列技术驱动的新产品和新服务重磅亮相，共创数字经济时代未来国际贸易新生态。

受到疫情等多方面因素影响，政府多次聚焦外贸并提出稳外贸系列政策，数字化成为了推动外贸行业发展的重要手段。在此背景下，XTransfer2022 未来外贸大会，一场专为外贸人打造的线下狂欢盛会，旨在全面助力中小微外贸企业在数字化浪潮下提前布局，展业全球。

【大咖齐聚 共话 B2B 未来外贸】

日前，中国贸促会发布的《第三季度外贸形势调研报告》显示，我国外贸企业信心预期明显增强，持续展现较强韧性，外贸企业出口额和利润双双向好。

为了更好地助力中小微外贸企业把握未来机遇，本次大会将设置两大主题会场。其中，在洞察先机主题会场，多位知名外贸行业专家将深度分析和解读未来五年中国经济对外贸发展的影响，以及未来外贸的特征，助力外贸人提前布局，抢占先机。在破局先行主题会场，将以实际案例为切入点，分析最新的外贸客户开发运营矩阵案例，聚焦产品的开发与供应链管理。

【XTransfer 携手战略合作伙伴 共建外贸生态+】

作为普惠金融理念的践行者，XTransfer 持续致力于为中小微外贸企业搭建外贸数字化基础设施，通过与知名跨国银行及金融机构合作，建设跨国大集团级全球多币种统一结算平台，提供外贸收款、多币种现金管理、风控服务、客户管理等在内的综合解决方案，让中小微企业享受到和大型跨国集团企业同等水平的跨境金融服务。

在持续打造跨境金融和风控服务外，XTransfer 长期致力于建设 “外贸生态+”，即协同行业协会、物流、财税、媒体等整个外贸生态的各种服务，整合资源、形成合力，共同为中小微外贸企业提供优质的全方位综合服务。

【宝藏外贸人 分享成就梦想】

去年，XTransfer 发起了第一届 “宝藏外贸人” 评选大赛，搭建了一个给所有外贸人展示自我的舞台，作为外贸普惠金融季的重要组成部分，延续至今。据悉，2022 年宝藏外贸人评选活动已于 6 月底启动，来自全国 41 位城市 147 位外贸人以短视频形式报名参选，收获了 35 万次全国外贸人助力，通过网络投票，目前已诞生全国十强选手，他们将在 11 月 8 日共赴广州现场争夺前三甲。平凡人的创业故事，更好地展示了中国中小微外贸企业的精神风貌，他们身上折射出来的光照亮着行业未来发展方向。

后疫情时代，随着国家外贸政策持续发力，外贸市场的活力不断得到有效激发，以中小微外贸企业为主体的中国外贸力量将成为全球经济发展的重头戏。XTransfer 将在 2022 未来外贸大会上，携手更多的中小微外贸企业共创跨境贸易便利化新未来，助力中小微外贸企业提升国际竞争力，更好地展业全球。