如果一部车能够一直代表着时尚的风格在世界上保有下去，不轻易被报废，也是可持续发展的一种方式。雷克萨斯以与艺术家和时装设计师合作推出一次性产品而闻名。最新的例子是时装设计师哈里斯·里德 (Harris Reed) 设计的一款特别的雷克萨斯 RX，他以《绿野仙踪》中多萝西 (Dorothy) 的红宝石红拖鞋为灵感，打造了一套 “红宝石红轮辋”。

雷克萨斯 RX “Ruby Red Rims” 概念车的车轮带有实心铝背和光泽密封的闪光，在 LED 的帮助下发光。它们看起来也非常庞大，填满了 SUV 的轮拱中心盖的形状是红宝石核心，大量的螺旋形翅片消散了改变颜色的光线。

据哈里斯·里德（Harris Reed）所说，多萝西在流行奇幻小说中的红宝石鞋是对 “选择自己的道路，在红砖路上追寻新的旅程” 的诠释。这位时装设计师补充说：“作为一名性别流动的设计师，我总是因为选择少有人走的路而受到鼓舞和启发”。

这款特别的雷克萨斯 RX 看起来确实是独一无二的。除了新的车轮组外，这款 SUV 还采用了定制的涂装，前部涂成红色，尾部涂成黑色，前门上还印有 “Ruby Red Rims” 字样。车轮的设计也受到了 Reed 2023 年春季系列中的两顶标志性帽子的启发。