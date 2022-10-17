近日，艾拉比完成近亿元 B 轮融资，本轮融资由国科新能领投，仓廪投资跟投。本轮融资资金将主要用于两个方面，一是产品研发，艾拉比希望将产品从单一产品扩展为整个生态，打造新的运营模式；二是补充业务发展过程中所需流动资金。此前，艾拉比曾获得凯辉基金、张江高科、张江科投等机构的投资。

艾拉比创立于 2017 年，是国内投入最早、规模最大的 OTA 技术研发服务团队。该公司通过提供汽车硬件升级（FOTA）、 汽车软件升级（SOTA）、智能云诊断（DOTA）和物联网（IOT-FOTA）等主要产品，推动汽车领域车和物联网终端产品的智能化升级。

艾拉比创始人孙荣卫表示，随着软件定义汽车的趋势越来越明朗，硬件预埋+软件 OTA 持续升级” 已经逐渐成为当下车企的主流策略，OTA 的本质是通道，车辆被售出之后，汽车仍然可以通过 OTA 在线升级继续为客户提供产品更新/升级服务，充分发挥了汽车 “生命通道” 的价值，随着汽车 OTA 能力持续增强，汽车行业的商业模式正在从 “卖新车” 转为 “持续性的升级服务” 模式，逐步打开汽车的 “黄金通道”。

艾拉比汽车产品线为可分为四类，一是汽车 OTA 升级服务，为车企提供好整车级 OTA 升级解决方案 ，包含 FOTA 升级、SOTA 升级、汽车云平台、海外 OTA 方案、差分升级方案等；二是汽车 VSP 平台，能在包括研发、试制、生产、售后、营销环节在内的汽车软件全生命周期，帮助车企做汽车软件协同和资产管理，将多种软件整合在同一平台，最大程度减少车企管理软件的难度；三是汽车云诊断服务，提供汽车电子诊断/刷新全系统解决方案，能预先感知车辆软件问题，或在问题发生时判断问题出于软件层面还是硬件层面，判断可通过软件升级解决或 4S 店硬件维修，减少车主维修时的时间成本；四是汽车 OTA 运营服务，为车企提供完整的 OTA 运营体系，提升用户升级体验。

艾拉比副总裁兼战略投融资总经理丁羽表示，如今，整个行业已进入加速发展阶段，车企会更愿意选择有公信力的供应商，帮助他们在关键节点更好地参与竞争。艾拉比目前已经服务了 100 多款车型，几乎覆盖了所有的整车电子电器架构，包括传统车、新能源汽车、商用车、乘用车，积累了大量的行业 know-how 和场景方案，能解决车企的各类需求，且最大程度保证产品的安全性和稳定性。

在竞争优势上，艾拉比在 OTA 领域积累了 100 多项相关专利和项软件著作权，并通过国际软件 CMMI-3 级认证、汽车 OTA 项目 ASPICE CL2 认证。从纯技术维度看，艾拉比整车 OTA 的升级成功率在 99.99%，且如车在升级过程中，因网络、电力等突发事件发生中断，艾拉比能在升级完不成情况下将车的系统退回到原有版本，保证车辆正常运行；在升级时长上，艾拉比升级时间可控制在 40 分钟以内；从安全角度，艾拉比会保证每款车型下线前完成各种黑客攻防安全演练，最大程度保证车的防御能力和安全性能。

在服务客户上，艾拉比已服务 40 多家主机厂、50 多家零部件供应商/软件服务商。传统车企包括上汽、广汽、北汽、长城、比亚迪、吉利、东风，新势力车企包括理想、小米、华为问界、高合、爱驰等，外资车企包括奔驰戴姆勒，大众等。

除基础软件以外，艾拉比从 2022 年起，开始打造 OTA+内容生态。腾讯出行成为公司第一个战略合作伙伴，通过艾拉比 OTA 的能力，将为更多的车主用户提升驾乘体验。

未来战略上，艾拉比希望通过丰富产品矩阵，构建起汽车软件空中 4S 店，为全球的主机厂和 Tier1，提供汽车软件一站式升级、测试、诊断、合规、销售和售后解决方案。

势能资本创始合伙人黄俊表示：“汽车作为继手机之后，C 端最大的软硬件集合的终端，之前软件被提前写在控制器内，软硬件高度嵌套，汽车软件的发展受限硬件。现在汽车 EE 架构升级，汽车软、硬件解耦化开发，进一步导致主机厂供应商模式发生变化，越来越多的软件 Tier1 出现，而软件迭代版本的特性，进一步激发了汽车 OTA 行业，独立第三方汽车 OTA 公司投资机会出现。疫情 3 年，软件行业低迷，但汽车软件场景下的艾拉比业务增长 6 倍，且持续保持高增长态势，作为汽车 OTA 行业的全球领先者，势能资本持续看好艾拉比的发展，将在后续融资过程中提供坚定的支持。”

国科新能总经理方建华表示：“新能源汽车电动化趋势已定，智能化开启下半场竞争，OTA 是软件定义汽车趋势下第一个到来的确定性机会。艾拉比的战略定位是软件定义时代的赋能者，致力于通过 OTA 技术赋予万物持续进化的能力。公司核心团队深耕 OTA 行业多年，基于前期移动终端 OTA 服务经验积累，公司的 OTA 产品与服务在稳定性和安全性方面已经形成较高的竞争壁垒，拥有行业领先的差分算法和高并发处理能力。在 OTA 领域，艾拉比市场占有率达 29.67%，位列第一，拥有比亚迪、上汽、长城、北汽、理想、吉利、通用等客户，客户优势明显。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。