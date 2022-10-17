苹果公司和梅赛德斯-奔驰日前宣布，Apple Music 支持杜比全景声的空间音频现已作为梅赛德斯-奔驰汽车的原生体验首度推出。配备空间音频技术的 Apple Music 将通过 MBUX 智能人机交互系统全面集成到梅赛德斯-迈巴赫、EQS 与 EQS SUV，以及 EQE 和 S 级车型。

“音频质量对 Apple Music 来说无比重要，因此我们非常高兴能与梅赛德斯-奔驰合作，让 Apple Music 的空间音频首次成为汽车的原生体验。” 负责 Apple Music 与 Beats 业务的 Apple 副总裁 Oliver Schusser 介绍道。

“我们正在通力协作，为顾客提供业内无出其右的标杆式音乐体验。” 梅赛德斯-奔驰集团股份公司首席技术官兼董事会成员 Markus Schäfer 表示， “我们的车型将成为首批支持杜比全景声的沉浸式空间音频的非 Apple 设备，我们为此深感骄傲。这一无缝体验证明，软硬件的出色结合可以让车内影音娱乐进入激动人心的全新境界。”

已经订阅 Apple Music 的梅赛德斯-奔驰驾驶者可立即在车内通过空间音频欣赏精彩歌曲与专辑，这些音乐来自全球顶级艺人，涵盖嘻哈、乡村、拉丁、流行和古典等所有音乐类型。Apple Music 还提供 “空间音频体验：驾车时光” 和 “空间音频体验：嘻哈” 等精心编排的空间音频歌单，帮助乐迷找到与发现喜爱艺人的更多好歌。

Virgil Abloh 参与设计的梅赛德斯-迈巴赫限量版车型在上个月发布，通过 Burmester 高端 4D 音响系统呈现多维度音乐体验，是全球最早呈现这一卓越体验的汽车之一，也是梅赛德斯-奔驰首款集成空间音频的车型。该音响系统包括 31 个扬声器，含 6 个从顶部发声的 3D 扬声器、4 个位于前排座位贴近乘坐者耳部的扬声器与容积高达 18.5 升的超低音扬声器；以及 8 个结构传感器（每个座位 2 个）和 2 个放大器，总功率高达 1750 瓦特。这项技术将很快在其他车型上推出。