动点出海获悉，印尼农业科技初创公司 Beleaf 于近日宣布，已经完成了一笔 200 万美元的种子轮融资。

据了解，这笔融资由 Alpha JWC Ventures 领投，部分天使人参投。Beleaf 在一份声明中表示，将利用这笔资金加强公司在技术和团队等方面的投入。

Beleaf 成立于 2019 年，公司成立初期的主要业务为蔬菜及水果类农产品的生产销售，在此之后，随着对农业领域经验的积累，Beleaf 也将其业务方向从产品转向了提供农业技术支持。基于大数据和物联网技术，Beleaf 主要控制、自动化、管理这三个方面的技术解决方案帮助客户提高种植生产效率。

根据印尼国家统计局的数据显示，目前，印尼果蔬市场的规模约为 330 亿美元，到 2026 年，这一数字有望增长到 560 亿美元。然而，由于当地农户投入成本的提升、技术采用率低、农业劳动力减少以及分布碎片化导致的物流效率低下等问题，其相应的农业成本也将随之得到提升。基于其 Beleaf OS 平台，种植户则可以对其农业环节中的播种、温度、营养、位置、气流、湿度、灌溉、包装等因素进行监控，并将从这些过程中收集到的数据反馈给种植户和 Beleaf，帮助双方更好地完成持续优化。作为结果，Beleaf 称，平台可以帮助农户提高农业生产力、并通过灵活的生产种植流程进一步帮助降低基础设施成本以降低其农业成本，而这有利于维持客户果蔬产品的价格竞争力。

根据 Beleaf 提供的数据，平台目前已与当地的 14 个农场展开了合作，覆盖土地面积超 80 公顷，每月可以生产超 70 吨新鲜农作物。此外，Beleaf 的自有农产品品牌也已进入了当地 15 家超市的 110 家门店、8 家电商平台以及 10 多家餐馆。