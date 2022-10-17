科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.10.10-2022.10.16）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

就算作为印度教育科技领域的一哥，Byju’s 所要面对的聚光灯显然也着实太多了些。

在不久前刚公布了其 “姗姗来迟”（迟了 18 个月）的财报后，上周，Byju’s 再次来到了这一灯下，而这次是因为 “并不算是多么意外” 的裁员计划。

根据上周的报道，为了实现在 2023 年 3 月前的整体盈利目标，该公司表示将对现有团队成员的架构进行优化，将在接下来分阶段对产品、内容、媒体、技术等团队的近 2500 名员工进行裁员。Byju’s 称，在过去的三年间，公司大举收购了十多家同行，而这些收购为公司的团队带来了一定的重复和冗余，因此，需要从这一方面降低公司的运营成本。

如果结合近年来成长历程来看，自 6 月份以来，对 Byju’s 这家一路不断获得大额融资和巨幅估值提升的超级独角兽来说，本次第二批的 2500 人裁员计划显然显得过于频繁（该公司此前已经裁过了 2500 人）。然而，从整体的印度教育科技市场来看，Byju’s 也只是这一领域今年以来的常见缩影之一。

根据相关数据显示，今年以来，印度教育科技领域的裁员规模已经达到了印度创业生态整体裁员数量的 30% 以上。而随着 Byju’s 裁员消息传出，与此同时，另一家印度教育科技初创公司 FrontRow 也宣布了其裁员计划——尽管涉及人员仅有 130 人，但这一规模却占据了该公司的 75%。相比之下，Byju’s 的 5% 的裁员计划属实没有那么值得让人感到意料之外，并且更不用说 Byju’s 在宣布裁员的同时也透露了其希望在明年再招聘 1 万名教师的扩招计划。而从这一点来看，至少对 Byju’s 来说，属于它的故事，离所谓的结束还有着很长的一段距离。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Konvy 获得 1000 万美元融资：成立于 2012 年的 Konvy 据称为泰国头号美容个护电商平台（其创始人 QingGui Huang 为中国企业家，此前曾在国内某时尚电商平台任职），平台上目前拥有超 1000 个来自全球及泰国当地的美容用品品牌以及 2 万+的 SKU 数量（Konvy 平台上有中文选项）。

据介绍，作为 Konvy 的成立背景，QingGui Huang 向媒体表示，在当时，泰国市场上的电商平台尚处于起步阶段，并没有太多实力选手的参与。而 Konvy 也很好地抓住了这种先发优势，并结合当地消费者对于健康&美容用品的优先消费行为以及对于电商和社交媒体的积极拥抱态度，一步步来到了今天的位置。

获 1.4 亿美元融资的 FinAccel 以超 16 亿美元估值成为新加坡最新独角兽：FinAccel 成立于 2015 年，其总部位于新加坡（联合创始人中包含一位印度企业家）。该公司于成立次年推出了其先买后付平台 Kredivo，并以此进军印尼市场（印尼也成为 Kredivo 的主要市场）。

根据 FinAccel 于去年透露的数据，平台当时已拥有 400 万获批用户，且自身也为印尼最大和增速最快的先买后付平台。此外，FinAccel 也在当时指出，在截至去年 8 月份的 10 个月内，平台的用户总数翻了一番，其年化收入也在过去的 7 个月内增长了 2 倍。该公司在当时表示，计划在不久的将来进入越南和泰国市场（目前 Kredivo 已推出了越南语版本）。

Byju’s 计划裁员 5%，涉及 2500 名员工：Byju’s 表示，本次裁员的部分原因是为了进一步优化其团队架构——在过去的三年间，公司大举收购了十多家同行，而这些收购为公司的团队带来了一定的重复和冗余。Byju’s 称，其收购来的 Toppr、Meritnation、TutorVista、Scholar 和 HashLearn 这几家公司现已合并到了 K-12 一个业务之下，仅有 Aakash Institute 和 Great Learning 两家被收购公司会作为独立的实体继续运营。

值得一提的是，Byju’s 也透露，公司也正计划在来年新招聘 1 万名教师。而此举将使其教师团队规模增加到 3 万人。

Ayoconnect 获得 1300 万美元融资：Ayoconnect 由前 Lazada 董事总经理 Rost 与 Chiragh Kirpalani 以及 Adi Vora 于 2016 年共同创立，主要通过旗下的开放银行 API 和支付服务 API 解决方案帮助企业或金融服务机构快速推出金融服务。据悉，Ayoconnect 已经获得了印尼央行的支付服务提供商许可，并已通过其超 4000 种的嵌入式金融产品为 Bank Rakyat Indonesia、Bukalapak、Dana 等 200 多家机构提供了服务。

对话 Infobip：不断加速的数字化进程下，企业与消费者的沟通方式更加需要 “千人千面”：随着疫情的推动以及互联网普及程度的进一步加速，当下阶段，数字化转型已经成为了企业发展道路上的一条必经之路。在这个过程中，消费者与企业之间的交流方式和交流渠道自然也随之发生了巨大变化。

体现在具体方面，现阶段，银行、保险、电子商务、零售等行业对于用数字化解决方案提升客户参与度和服务体验的趋势越来越明显，不断从早前的线下直面沟通、电话客服、书面邮件等较为人工的方式向以聊天机器人和短信验证为代表的自动化技术转变。在这样的背景下，尽管它们能够带来更加便捷高效的体验，面对这些相对陌生的 “面孔”，企业显然也有了更多需要去思考的地方。

Infobip 亚太地区商务副总裁 Ante Pamuković告诉动点出海，随着越来越多的企业，尤其是以客户为中心的企业都在加速数字化部署——通过数字化的沟通手段改善与消费者之间的联系和沟通体验，将基于云通信的客户服务融合企业的顶层战略，并对其进行投资是一种十分必要的举措。