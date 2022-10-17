让一辆车以安全的方式开的更久，也是可持续的一部分。大众高尔夫 VIII 于 2019 年推出，那时候就获得了 Euro NCAP 的五星级安全评级。虽然该评级有效期长达三年，但大众决定通过增加中央安全气囊来更新其受欢迎的掀背车的安全性，使其能够在更严格的 2022 标准下的新一轮 Euro NCAP 测试中表现出色。

整个高尔夫系列现在标配位于驾驶员和前排乘客之间的中央安全气囊，在发生侧面碰撞时保护他们。这种类型的安全气囊开始在现代车辆中变得越来越普遍。高尔夫的前排还受益于额外的腰带张紧器。

尽管三年前已经进行了测试，但高尔夫在 Euro NCAP 程序中包含的总共 21 项测试中经历了 14 项新测试。安全更新导致成人乘员保护 88%、儿童乘员保护 87%、弱势道路使用者保护 74% 和安全辅助 79% 的高个人得分。

说到 ADAS，除了当今普遍的自动紧急制动 (AEB) 之外，Golf 的其他标准功能还包括驾驶员警报警告和转弯时对面车辆制动功能。此外，新的高尔夫更高规格内饰配备了更广泛和更复杂的 ADAS 套件，包括自适应巡航控制、车道辅助、主动盲点监视器、后方交通警报等。

有趣的是，这家汽车制造商并没有等待即将到来的升级来应用安全更新，而是将它们添加到当前车型中。从上述结果来看，2024 Golf 也应该是五星级车型的代表者。