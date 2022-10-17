根据 IDC 发布的《2022 年上半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告》，2022 年上半年中国 IT 安全软件市场厂商整体收入为 15.1 亿美元（约合 97.9 亿元人民币），较 2021 年同比增长 13.1%。

2022 年上半年各主要功能市场/子市场关键厂商表现如下（所有数据均为四舍五入后取值）：

疫情反复带来的一系列影响导致中国 IT 安全软件市场 2022 上半年的表现不如预期，整体来看：

受全国多个地区疫情反复的不利影响，2022 年上半年中国 IT 安全软件市场整体增速明显下降。其中，软件安全网关在云计算市场（包括公有云、私有云）整体平稳发展的带动下，成为增速最快的功能市场；

信息和数据安全市场碎片化特征显著，众多安全厂商纷纷在该领域增加投入。在《数据安全法》、《个人信息保护法》等合规要求驱动下，企业级客户需持续补足数据安全防护体系上的缺失。因此，该市场在上半年表现依旧较好，未来市场增长空间巨大。

政府、医疗、教育等行业受到预算压缩、项目延期等因素影响，IT 安全软件投入明显放缓甚至下降。同时，金融、运营商、公共事业（电力、水力等）、能源等关键信息基础设施行业的资金投入比较稳定，带动整体 IT 安全软件市场向好发展。

从省市地区来看，华北、华东、华南仍旧占据 IT 安全软件投入的主导地位，但上海、北京、广东等经济发达省市及其关联地区受到疫情影响，很多项目无法顺利沟通、交付及回款，导致这些地区 IT 安全软件市场的整体增速受到一定抑制。

IDC 中国网络安全市场研究经理赵卫京表示，云安全和数据安全的向好发展帮助中国 IT 安全软件市场在 2022 上半年实现 13.1% 的增长，但在疫情长期影响下，不同行业和区域的安全投入表现出愈发明显的发展差异。下半年，复杂市场环境下，安全厂商一方面需要降本增效，保障企业健康平稳运行；另一方面需要灵活调整产品和服务交付模式，提升项目可执行性和结项回款效率，并加大对资金充足行业的关注，为全年业务实现快速发展积蓄力量。IDC 认为，未来市场需求依然旺盛，中国 IT 安全软件市场仍具备广阔增长空间，IDC 也将对该市场的变化进行持续的跟踪。