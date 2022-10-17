新势力品牌自游家汽车正式发布了旗下首款产品自游家 NV，并正式开启预定。新车定位为中大型 SUV，拥有纯电与增程两个动力版本，售价区间为 27.88 万至 31.88 万元。但是，这款车的发布和上市时间有了比较多的间隔，时过境迁，在它要打市场的时候，环顾四周，已然是一队群狼。

对于自游家 NV 来说，竞争压力无比巨大。它不但要面对国产的新势力，还有国内车企的新电动车，以及外资的电动车新品。所以，对于自游家 NV 来说，前面的第一年，非常关键，必须打出硬仗，拿下一定的销量，才能在后续战场上继续发力。

从官方的数据来看，自游家 NV 增程版 CLTC 综合续航里程为 1257 公里，纯电车型有两种续航里程选择，分别为 560 公里与 440 公里。这两个数据来说，如果你关心续航的话，可能距离不是太远。但自游家主打的产品特性不是城市通勤，而是户外旅途。自游家 NV 长 4,915mm、宽 1,962mm、高 1,755mm，轴距 2,910mm；基于 GEMINI 双子动力模块打造，可全面兼容纯电系统和增程系统。如果你偏向探索用途，那就要付出比较高的价格。

在外观设计上，显然走的不是一般的城市路线，没有过多的弧度线条，也没有很多的平滑过渡，而采用了比较硬朗的风格。结合 Urban Exploring 城市ㆍ探索融合风格，拥有极具辨识度和灵动感的双轨日间环形车灯（Orbit Light），实用性与科技感交织的 C 柱能量堆栈（Energy Stack）以及简洁的一体式火山口尾翼（Crater Spoiler）等元素。但需要指出的是，这里的硬朗风格又不是很硬，和长城坦克系列的硬来比，显得有些许取巧，算是走中间路线。

为了考虑一些户外的使用场景，自游家的全系标配主动进气格栅、车顶行李架、788mm 超大外径轮胎、20 英寸低风阻轮毂；全系标配 iAWD 智能双电机四驱及透明底盘，最小离地间隙为 200mm；配置 220V 对外放电接口，支持 6kW 救援及 3.3kW 场景两种放电功率；超大收纳空间等。但这样的配置，对于现有市场上的竞品来说，并不是非常大的亮点，因为大家基本上都有同等配置。

对于内饰，显然新时代的电动车走的是年轻路线，自游家自然也不例外，也做了一些迎合年轻人审美的配置。车内以优越的空间表现和大五座设计成为全车乘员 “自游” 舒展的 “城市空间站”，宽大舒适的前排座椅采用高等级 Nappa 真皮包覆，从设计、材料、工艺等多方面确保驾乘者坐享舒适；沉浸式副驾座椅（Air Lounge）靠背可放倒至 167°，自在欣赏 1.71㎡全景天幕外的广阔天地与多维声音响系统（Immersive Sound）的质感之籁。

对于想要做长途旅行的用户来说，就需要增程版本车型，增程版车型 WLTC 工况续航 939km（CLTC 工况续航 1257km），采用业界领先的 1.5T 四缸五合一高效增程器，能效之星认证热效率高达 41.07%；电池大概为 86 度，纯电续航里程 150 公里，满负荷情况下也是可以跑 1000 公里。增程版本可以根据具体的行驶场景选择纯电驱动或燃油驱动，也可以将两种方式混合使用。

每辆交付到用户手中的自游家 NV 均标配 24 项 AAD（Advanced Assistant Driving 高阶辅助驾驶系统）功能，包括 AEB（自动紧急制动）、ACC（全速域自适应巡航）、LCC（车道居中控制）、LCA（拨杆变道）、BSD（盲区监测）、APA（自动泊车辅助）等，能够有效减轻用户驾驶疲劳，如影随行地提供多重危险预警及防护。同时，自游家 NV 还支持辅助驾驶系统硬件付费升级至 SuperDrive AAD。⻋内预埋满足千兆以太通讯和高算力集成域控制器的接口，用户在当地售后网点即可加装控制器与传感器，完成硬件升级。升级至 SuperDrive AAD 的自游家 NV 可实现高速公路和城区道路的 NOA（Navigate on Autopilot 领航辅助驾驶）功能，以及更多场景下的全自动泊车功能。这里需要指出的是，高级功能要到明年三季度才能开放升级。

据悉，自游家汽车销售渠道采用加盟连锁品牌专营模式，之前，全国 21 个城市共 36 家零售中心已同步开业。截至 10 月底还将有 44 家零售中心陆续开业，届时将覆盖包括北京、上海、广州、深圳、成都等全国 23 座一二线城市。售后方面，自游家汽车曾称将采用综合服务中心、授权服务中心以及远程服务网络三种方式，并将在今年年底前陆续在全国建设 100 个服务网点。

自游家上市时间错过了国庆的销售旺季，而在接下去的几个月里，以及到春节前，这是一个非常重要的销售季节，自游家必须拿出成绩。另外一个方面，现在和自游家 NV 竞品的对手很多，大多已经建立了市场地位，产品也在不断迭代中。自游家如何做出自己的特色，收获自己的第一批种子用户，并且基于此进行突破还需要观察。