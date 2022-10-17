保时捷毫不掩饰它进入电动自行车游戏的事实，其新发布更新了两款新的电动自行车。两者都配备了 “有机形状” 的碳纤维车架，让人联想到保时捷 Taycan 的飞线，这为自行车的设计师提供了灵感。与此同时，扁平管由 Studio FA Porsche 设计，以更好地反射光线。

Porsche eBike Sport 专为公路骑行而设计，该公司称其为 “日常生活的完美伴侣”。新款 Continental 轮胎在砾石和未铺砌的道路上提供优化的抓地力。该自行车由 Shimano EP-8 电机和 630 Wh 电池供电，可提供 “强大的加速”。同时，如果您将加速器踩得太猛，则后部的新四活塞制动卡钳有助于降低自行车的速度。

eBike Sport 的前后集成灯，以及隐藏在车架内的制动和变速电缆，看起来简约而优雅。与此同时，一个新的智能手机连接器可以让乘客在上下班途中安全地定位他们的设备。另一方面，保时捷 eBike Cross 越野时最舒适。Shimano 制造的新开发的 EP-8 电机有助于为骑手从车把后面提供自然体验，同时在陡峭的山坡上提供强大的帮助。为了让您放慢速度，它配备了 Magura-MT 履带盘式制动器，而 Shimano XT 后拨链器保证快速换档，让您满足地形需求。同时，液压可调节的 Crankbrothers 座杆可确保轻松、可调节的座椅位置，以实现活动自由。

前叉采用 Fox 34 Performance 悬架，行程为 120 mm。这些与后部行程为 110 毫米的 Fox Float DPX 减震器相结合，以确保舒适的骑行，无论路况多么崎岖。提供三种车架尺寸，小型自行车非常适合身高 5’1″ 至 5’7″（1.56-1.7 m 高）的骑手，中型车架适合身高 5’6″ 至 5’11 的骑手”（1.68 – 1.82 m 高），大车架适合 5’10” 至 6’4”（1.8 – 1.94 m 高）的骑手。eBike Sport 的重量为 47 磅（21.2 千克），而 eBike Cross 的重量为 48 磅（21.7 千克）。

Porsche eBike Cross 售价 9,500 美元，而 Porsche eBike Sport 售价 11,750 美元。