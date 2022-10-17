Renault Korea Motors (RKM) 将在韩国制造并在当地和海外市场销售这款车。它将不同于所有其他雷诺车型，因为它将基于沃尔沃的紧凑型模块化架构平台，该平台支撑着沃尔沃 XC40 和领克 01 等车辆。

虽然有关 SUV 的有限细节已经公布，但我们知道它将采用高效的混合动力系统并在 D 级市场中竞争。“这辆车还展示了 RKM 利用新的、非常有前途的混合动力平台的能力，” 这家汽车制造商在新闻稿中描述道。“它将把它的用户带入一个技术和创新连接移动和数字生活并为我们的客户提供关怀服务的未来。”

该车辆的预告片显示它将采用时尚的轿跑车 SUV 的形式。可见的关键细节包括薄前灯、引擎盖和前四分之一面板上的明显折痕、光滑的车顶线、高尾门和微妙的车顶安装扰流板。据《汽车新闻》报道，雷诺未来六年将在韩国投资超过 9 亿欧元（合 8.73 亿美元），首席执行官卢卡德梅奥表示，该国将在未来几年成为其重要的生产基地。

“韩国是出口我们产品的非常好的平台，” 卢卡德梅奥说。“韩国已经与许多国家签署了自由贸易协定，它扮演着制造和出口汽车的桥头堡的角色。” 雷诺与吉利的合作将使两家汽车制造商在前者的釜山工厂以及中国合作。据报道，吉利也可能在雷诺计划分拆的内燃机业务中分一杯羹，但这一切还有待官方发布。