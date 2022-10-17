韩国企业集团 SK Group 旗下的 SK Signet 表示，它希望投资 1500 万美元在美国建造其第一家工厂。该公司将每年生产 10,000 个充电器，并提到美国的资金政策对进入德克萨斯州具有决定性意义。当然，这些是为补贴本地制造的电动汽车充电基础设施而制定的《降低通货膨胀法》和国家电动汽车基础设施 (NEVI) 计划。

SK Signet 在德克萨斯州的生产计划于 2023 年第二季度开始，年产能为 10,000 个充电器。这将在稍后阶段增加一倍至 20,000 个单位。SK Signet 的所有者 SK Group 表示，最终将在该设施上投资 5000 万美元，以增加产量，以满足该地区电动汽车车主不断增长的充电需求。

SK 成立于 2022 年 7 月的 Signet 分支的前身是韩国充电基础设施提供商 Signet EV，SK 于 2021 年 4 月收购了该公司，为电动汽车和公共汽车提供充电器，专注于快速和超快速解决方案。SK Signet 已在全球售出 20,000 多个充电站，其中美国约有 4,000 个。

美国政府最近发布和增加补贴，都是在美国制造（或组装）的前提下。根据 NEVI，美国政府将提供价值 50 亿美元的激励措施，到 2030 年在全国安装 500,000 个充电站网络，其中包括高速公路上最大间隔为 50 英里（80 公里）的快速充电站。

除了 SK，其他厂商也纷纷效仿。澳大利亚的氚公司已经在美国建立了一个电动汽车充电器生产厂，并得到了白宫的支持。西班牙的 Wallbox Chargers 和瑞士的 ABB 也宣布类似的计划。ABB E-Mobility North America 副总裁 Bob Stojanovic 认为，南卡罗来纳州的新站点是该公司如何 “通过高质量和可靠的电动汽车充电解决方案” 在美国推动电动汽车的另一个​​例子。“到 2030 年，美国电动汽车行业的投资需求从未如此强烈，预计到 2030 年将有 1800 万辆电动汽车上路。扩大我们在美国的制造业务将使我们能够更好地为客户服务，并帮助从私家车到公共交通和车队推动采用电动汽车。” 他说。SK Signet 尚未正式宣布在德克萨斯州设立工厂，但已在弗吉尼亚州泰森斯设立了总部。