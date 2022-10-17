商业智能决策解决方案提供商——悠桦林信息科技（上海）有限公司，近日完成亿元人民币 C 轮融资，由云晖资本领投，博润资本、华鼎投资、海南嵘涯共同投资，老股东上汽恒旭、五源资本追加投资，高鹄资本担任本轮融资的独家财务顾问。

悠桦林成立于 2016 年，是一家以运筹学、强化学习、大数据分析等智能决策技术为核心驱动的科技公司。公司一直致力于智能决策技术在中国的落地推广，聚焦制造业和大交通行业的场景需求，为企业提供 “行业+AI+OR” 的智能决策整体解决方案，致力于提升企业决策水平，助力企业实现决策环节的快速、明智和可量化。

本轮融资将主要用于支持悠桦林智能决策平台在工业制造领域的落地，加强悠桦林核心产品——智能供应链计划与排程的市场竞争力，进一步开拓市场，加深悠桦林在智能决策商业化时代的领先地位和优势。

云晖资本联合创始合伙人朱锋先生表示：“在工业 4.0、中国制造 2025、智能制造的浪潮下，我国工业企业数字化和智能化转型方兴未艾。以 APS（Advanced Planning and Scheduling）高级计划和排程系统为代表的工业软件是工业互联网的基石和大脑，迎来需求爆发增长，APS 属于技术壁垒高、能实现标准化、能切实为工业企业降本提效的工业软件，具备极高的价值。悠桦林拥有强大的运筹学算法能力、成熟的产品研发能力、深厚的工业场景理解能力与优质的客户服务能力，是 APS 领域当之无愧的领军企业。云晖资本长期关注工业企业的数字化和智能化升级，很荣幸与业内优秀的资深团队同行，同时也将为公司未来业务拓展进一步赋能，相信公司在未来能持续保持在智能供应链计划与排程的领先地位，引领行业发展，推动数字中国建设。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。