比亚迪携唐、汉、元 PLUS（当地车型名为 BYD ATTO3）三款电动车型亮相巴黎车展。比亚迪国际合作事业部兼欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星表示：“把比亚迪新能源乘用车的最新技术和产品呈现给欧洲消费者，我们十分激动。凭借卓越的设计、领先的技术和优质的服务，比亚迪将不负欧洲消费者期望。我们高度尊重欧洲汽车工业及其行业生态，愿与当地优秀的经销商合作伙伴一起，为欧洲消费者提供优质的新能源产品与服务，共筑绿色梦想。”

比亚迪全球战略合作伙伴壳牌参与发布会，双方共同宣布将为比亚迪欧洲车主提供更优质的充电体验，包括向车主开放欧洲境内约 30 万个壳牌充电桩使用权。

壳牌集团全球零售业务执行副总裁柯一凡（IstvánKapitány）表示：“我们非常高兴与全球领先的新能源汽车制造商比亚迪合作，双方将为欧洲乃至全球用户提供更便捷、安全和舒适的充电体验，这将是双赢的结果。”

作为全球首个正式宣布停止燃油车整车生产，并专注于新能源车的世界 500 强车企，比亚迪秉承合作共赢的理念，与欧洲多家优质经销商达成战略合作，为当地消费者提供备受市场青睐的新能源汽车销售及售后等一站式服务，推动电动化普及。

经过 27 年对绿色梦想的坚守，比亚迪已全面掌握电池、电机、电控和车规级芯片等全产业链核心技术，成为一家提供新能源整体解决方案的企业。目前，新能源汽车足迹遍布全球 70 多个国家和地区，超过 400 座城市，累计服务超过 260 万名车主，并连续 9 年蝉联中国新能源乘用车销量冠军。