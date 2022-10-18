根据 Canalys 发布的数据，2022 年第二季度，拉丁美洲台式机、笔记本和工作站的出货量同比下降 6% 至 500 万台。在经历疫情带来的影响之后，如今台式机的出货量趋于稳定，达到 84 万 台，是该地区表现最好的品类。笔记本出货量下降 7%，至 420 万台。高通胀使拉丁美洲陷入艰难处境，消费者支出大幅下降，平板电脑出货量下降 30% 至 140 万台。

Canalys 研究分析师 Brian Lynch 表示：“通胀问题日益加剧，拉丁美洲的个人电脑和平板电脑需求受阻。巴西、智利和墨西哥等主要市场的价格都出现了大幅上涨，阿根廷的通胀率已超过 80%。因此，消费者对个人电脑的需求减少，导致出货量的年降幅达 30%。巴西是该地区最大的个人电脑市场，其通胀率在第二季度达到 26 年来的最高水平，从而导致其消费市场的出货量下降了 26%。商用市场表现则相对强劲，比消费市场更能经受住高通胀水平的考验，从而整个市场避免更大幅度的下跌。”

“在消费市场努力应对通胀的同时，教育领域已经找到新的增长动力，这一动力主要来自巴西，” Lynch 说道，“联邦、州和地方政府已加大资金投入，为学生大规模部署个人电脑。尽管巴西在疫情期间已努力为学生配备个人电脑，教育领域在第二季度的出货量仍超过 20 万 台，较 2021 年第二季度增长 76%。这种弹性表明，随着政府努力实现其数字教育目标，市场的出货量水平将保持在高位。厂商已明确公共部门的行动方向，但由于受到当地制造法规的限制，它们开始在国内生产教育相关设备。Chromebook 受益最大，随着本地制造业针对该平台不断扩展，第二季度增长超过 1300%。本地厂商 Multilaser 和 Positivo 在第二季度的 Chromebook 出货量排行中分别位列第一和第二，三星紧随其后。”

联想在拉丁美洲的台式机和笔记本电脑市场中位于首位。该厂商的出货量下降 12%，主要归因于消费者需求下降。惠普也遭遇了类似的困境，其出货量下降 15% 至 100 万台。戴尔依靠其在商用市场的优势，出货量上涨 7%，位居第三，是唯一一家实现增长的主要厂商。宏碁和华硕的降幅分别为 9% 和 8%，均跻身前五。

联想在拉丁美洲的平板电脑出货量达 43.8 万台，小幅增长 2%，位居榜首。位居第二的三星和位居第三的苹果出货量分别小幅下降 2% 和 1%。Multilaser 在第二季度处境艰难，降幅达 17%，位居第四。该品牌的平板电脑在巴西失去吸引力，高通胀也降低了可支配收入较低的消费者购买科技产品的热情。尽管出货量大幅下降 81%，但 TCL 仍位居第五。在中国封锁期间，该品牌努力应对供应受限问题，重点开拓美国等发达市场，并在这些市场取得了较好的收益。