10 月 17 日，华为面向 ICT 产业的全球性年度旗舰活动——第七届华为全联接大会的第三站在巴黎开幕。本届大会以 “释放数字生产力” 为主题，邀请到全球数千名数字及绿色领域的行业领袖、专家、合作伙伴等嘉宾，共同就如何释放数字生产力、推动绿色和数字双转型、发展产业生态等议题展开探讨。

释放数字生产力正当时，助力欧洲数字和绿色双转型

华为轮值董事长胡厚崑发表了题为《释放数字生产力》的主题演讲，并提出推进千行百业数字化转型的三大核心举措：基础设施先行，持续提升联接和计算能力；坚定拥抱云，从 “上好云” 到 “用好云”，助力企业数字化转型实现跨越式发展；积极构建本地数字生态，培育数字人才，并助力中小企业发展。

这三大核心举措，与欧洲数字十年（Europe’s Digital Decade）战略高度契合。胡厚崑表示：“华为将持续帮助欧洲绿色和数字双转型，助力欧洲经济复苏、产业繁荣及社会的可持续发展。”

欧洲议会议员 Franc Bogovič、CPME 数字委员会主席 Alain Assouline、全球太阳能主席 José Donoso、Vivendi 公司 Web 3.0 副主席 Fabien Aufrechter、西班牙 AOTEC 协会执行总监 Gonzalo Elguezabal Ayala、罗兰贝格高级合伙人 Victor Marçais 等分别分享了欧洲推进绿色和数字双转型方面的关键措施、最佳实践和心路历程。

“在欧洲、为欧洲”，助力欧洲发展本地产业能力和人才培养

数字化转型离不开本地产业能力、产业生态的培养。胡厚崑表示：“华为希望在帮助欧洲打造健壮、安全、有韧性的 ICT 基础设施的基础上，依托在欧洲设立的多个联合创新中心、5G 体验中心以及慕尼黑和巴黎的 OpenLab，联合伙伴提供场景化解决方案，帮助欧洲行业数字化转型。”

华为帮助欧洲培养科技人才，为欧洲数字和绿色的持续发展播下 “种子”。华为投资建设多所 ICT 学院助力欧洲数字化技能提升，自 2011 年以来，华为已在英、法、德等 12 个欧洲国家与院校合作培养 ICT 人才，累计培养 ICT 人才超过 4000 人。

“比特管理瓦特”，帮助欧洲推进绿色战略、打造绿色欧洲

胡厚崑表示：“华为致力于将数字技术和电力电子技术相融合，用比特管理瓦特，提供低碳能源解决方案，助力欧洲绿色战略（European Green Deal），使能各个行业客户达成碳中和的目标。” 根据华为统计，截止 2021 年，华为数字能源携手客户和伙伴为欧洲累计贡献约 840 亿度清洁电力，相当于减少二氧化碳排放约 2380 万吨。

“‘在欧洲、为欧洲’，华为的发展离不开包括欧洲在内的广大客户和伙伴对华为的信心和长期支持。” 胡厚崑表示，华为将坚持做欧洲可信赖的战略伙伴，为欧洲的绿色和数字双转型做出更大价值贡献。