与 2022 年以来的续航里程评级相比，保时捷在美国所有 2023 款 Taycan 车型的续航里程数据都得到了改善。据这家德国豪华汽车制造商称，“自推出以来的增量软件改进” 是续航里程增加的原因。根据 WLTP 循环，续航里程增加了约 50 公里（31 英里），这是该汽车制造商提高动力总成效率的更新的结果。Taycan Turbo Cross Turismo 的续航里程增益最为明显。

Taycan Turbo Cross Turismo 的续航里程从 204 英里（328 公里）增加到 233 英里（375 公里），增幅为 14.2%。它的续航从 204 英里（328 公里）增加到 233 英里（375 公里）——这标志着 14.2% 的增长。

Taycan Turbo S Cross Turismo 的续航里程增加了 9.9%。保时捷 Taycan 4 Cross Turismo 系列增加了 9.3%，而 Taycan 4 轿车仅增加了 3.5%，无论这是标准电池还是 Performance Battery Plus。基本款 Taycan 轿车现在的 EPA 续航里程估计增加了 4%。

Taycan GTS 轿车和 Taycan GTS Sport Turismo 的最新车型将于 2023 年首次推出，但仍保持其 EPA 估计的续航里程，但仍低于特斯拉、梅赛德斯-奔驰和 Lucid Air 的竞争对手。大众汽车集团交付统计数据显示，2022 年第三季度保时捷的销量和交付量均有所下降，该数据也于今日发布。