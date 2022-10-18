Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 9 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

9 月出海手游收入榜

随着 2 周年庆典的到来，米哈游《原神》迎来单日收入高峰，在日本和美国等主要市场收入迅速上涨，蝉联 9 月出海手游收入榜榜首。

与此同时，米哈游《崩坏 3》于 9 月中旬迎来 6.0 最新版本。得益于角色、道具和活动的更新，9 月海外收入环比激增 141%，重回收入榜第 25 名，并跃居增长榜第 2 名。

4399 游戏于 9 月中旬推出《秘境传说：神木遗迹》日服版本《モリノファンタジー：世界樹の伝説》(森之幻想：世界树传说)，并连续多日登顶日本 iOS 手游下载榜榜首。游戏 9 月海外收入达到 8 月的 2 倍，重回收入榜第 24 名，并跻身增长榜第 3 名。

冰川网络旗下放置卡牌手游《X-HERO》延续在美国市场的亮眼表现，在实现 8 月海外收入翻倍的基础上，9 月再度上涨 87%，首次入围收入榜第 26 名，位列增长榜第 4 名。

9 月中旬，悠星网络《碧蓝航线》日服版本迎来 5 周年庆典，随着新角色、皮肤、活动以及插画商品等内容的推出，日本市场收入急速攀升，本期海外收入突破 1100 万美元，环比增长 84%，重回收入榜第 29 名，同时位居增长榜第 6 名。

9 月出海手游收入增长榜

海彼网络于 8 月推出的新游《弹壳特攻队》(Survivor!.io)，9 月延续强势的市场表现，海外收入突破 3000 万美元，环比增长 130%，问鼎本期增长榜，并跻身收入榜第 7 名。韩国和美国是其海外收入最高的市场，分别贡献了 9 月海外收入的 35% 和 22%。

露珠科技 9 月上旬在韩国市场推出仙侠题材 MMORPG 新游《엑자일: 어벤징 파이어》(Exile)，上线首日即入围韩国手游下载榜第 2 名，仅次于《Survivor!.io》。目前游戏收入表现稳健，位列增长榜第 8 名。

9 月上旬，昆仑万维旗下手游发行商 GameArk 在欧美市场推出的开放世界 MMORPG 手游《The Legend of Neverland》。得益于美国市场收入的大幅增长，该游戏 9 月海外收入飙升至 8 月的 8.5 倍，入围增长榜第 12 名。

9 月初雷霆游戏旗下放置修仙手游《一念逍遥》韩语版《신선놀음: 이모털 월드》正式上线，随即跃居韩国手游下载榜第 2 名。由于韩国市场收入的迅速攀升，《一念逍遥》9 月海外收入环比增长 93%，位列增长榜第 14 名。

三七互娱于 8 月底在韩国市场推出的奇幻冒险题材 RPG 新游《빛과 어둠의 전쟁》，上线首日即入围韩国手游下载榜 Top5，收入随之快速上涨，跻身 9 月增长榜第 16 名。

首次入围本期增长榜的新品手游还包括卓杭网络《Infinite Magicraid》(中文名：放置奇兵：无限)、冰川网络放置卡牌手游《英雄战纪-红蓝大作战》、Special Gamez《Wolf Game: The Wild Kingdom》、Madfun Game《奧奇传说》。近来，放置手游再次成为中国厂商开拓繁体中文和韩国市场的热门赛道。

9 月出海手游下载榜

Wonder Group 旗下超休闲解谜手游《Save the Doge》本期在海外市场获得超过 1100 万次下载，蝉联下载榜冠军，其中东南亚市场贡献了 58% 的下载量。

海彼网络《Survivor!.io》本期下载量同样超过 1100 万次，环比提升 30%，排名上升 3 位至榜单第 2 名。

9 月冰川网络《X-HERO》下载量环比提升 169% 达 860 万次，排名上升 15 位至榜单第 4 名。

Potato Games Studio《Piano Star: Tap Music Tiles》下载量环比增幅高达 124%，入围本期下载榜第 27 名。

首次进入出海手游下载榜的还有 GameArk《The Legend of Neverland》。