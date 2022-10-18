如磐科技近期获得红杉中国投资，此前，公司天使轮已获得梅花创投、野草创投的投资，腾达资本继续担任本轮独家财务顾问。本轮融资将用于扩大研发团队，并在工业漏洞攻防与未知威胁防御领域进一步打磨产品。

如磐科技成立于 2021 年 12 月，公司长期聚焦工业高级威胁防御技术的研究，打造出创新安全产品。

如磐科技创始人兼 CEO 白宇星表示，公司致力于工业信息安全风险的事前预防以及事后快速解决。目前，公司产品交付部署的时间以小时计，快速高效的帮助客户发现各类已知和未知风险。白宇星还表示，如磐科技的产品包括硬件形态和软件形态。除了自主研发的硬件类安全产品外，如磐科技还能以软件形态将产品集成在客户的工业物联网设备中，基于公司在工业未知威胁防御的深度研究，对客户的硬件系统进行持续地高强度防护。近期，公司已成功落地工信部、国家广电总局、中兴通讯等多个重大项目并与多家上市公司建立战略合作。公司服务客户数量超 50 余家，其中，核心客户超过 25 家。

目前，该公司共有 30 余名员工，分布于宁波、西安等地。核心团队超过 80% 安全专家来自阿里、360、绿盟、天融信、威努特等企业，均具有资深的工业自动化与网络安全研究经验。

红杉中国表示：工业数字安全是整个工业互联网的核心与基础，作为红杉中国在国内投资的第一家工业安全公司，如磐科技具有突出的工业高级威胁对抗技术。在目前高度复杂的工业安全环境下，看好如磐科技为客户提供能够防护高级持续性威胁的工业安全产品与高效的安全服务。

腾达资本合伙人仲之浩表示：感谢公司对腾达持续的信任和支持。如磐科技团队拥有杰出的实战攻防经验积累以及工控漏洞挖掘能力，为各领域工业客户提供高效精准的安全防护产品。工业控制系统己广泛应用于国计民生的各领域，工业安全的重要性不可小觑，随着工业互联网的高速发展，未来工业安全需求将继续爆发，我们相信，如磐科技还将大有可为。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。