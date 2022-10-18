Polestar 3 是一款功能强大的电动 SUV，以独特的斯堪的纳维亚设计和出色的驾驶动力吸引用户的感官。这款 EV 是极星品牌的最新车型，植根于瑞典并在中国得到发展，拥有相当大的远程电池续航和充足的动力，并声称 “出于所有正当理由都值得期待” 的全新电动车，其采用了可持续材料。

Polestar 3 不仅是该品牌的第一款 SUV，也是第一款从一开始就设计为 Polestar 轿车的车型。以 Gran Turismo coupe Polestar 1 为例，与当时的沃尔沃车型的血缘关系是明确无误的；Polestar 2 轿车在早期概念阶段也被设计为继 S40 之后的沃尔沃车型，后来才成为 Polestar 的第一款纯电动车型。

Polestar 3 内部使用的材料因其可持续性认证而被选中，同时提高了高级美学和奢华触感。其中包括生物属性的 MicroTech、动物福利认证的皮革和完全可追溯的羊毛内饰。根据 Polestar 对其制造、排放和材料影响透明度的承诺，Polestar 3 将在生产开始时完成完整的生命周期评估 (LCA)。随后的评估将贯穿其整个生命周期，工作将继续不断寻找减少其碳足迹的方法。

Polestar 3 是 Polestar 推出的第一款采用 NVIDIA DRIVE 芯片组进行集中计算的汽车，运行沃尔沃汽车公司的软件。作为人工智能大脑，NVIDIA 的高性能汽车平台处理来自汽车多个传感器和摄像头的数据，以实现高级驾驶辅助安全功能和驾驶员监控。

该信息娱乐系统由 Qualcomm 高通的下一代骁龙 Snapdragon Cockpit 平台提供支持。作为 Snapdragon 数字底盘（一套全面的开放和可扩展的云连接汽车平台）的核心组件，Snapdragon Cockpit 平台将用于凭借其高性能功能提供身临其境的车内体验，提供高清显示、优质环绕声和整个车辆的无缝连接。

作为标准配置，Polestar 3 共有五个雷达模块、五个外部摄像头和十二个外部超声波传感器，以支持众多先进的安全功能。前机翼下方的 SmartZone 收集了几个前向传感器、一个加热雷达模块和摄像头，现在成为 Polestar 设计的标志。在内部，两个闭环驾驶员监控摄像头首次将领先的眼动追踪技术从 Smart Eye 引入 Polestar，旨在实现更安全的驾驶。摄像头监控驾驶员的眼睛，并在检测到分心、昏昏欲睡或断开连接的驾驶员时触发警告信息、声音甚至紧急停止功能。

Android Automotive OS 是与 Google 共同开发的车载操作系统，前置 14.5 英寸中央显示屏。它是首次在 Polestar 2 中推出的技术的演变——世界上第一款内置谷歌的汽车——以及大型 SUV 细分市场的功能和设计革命。包括无线 (OTA) 更新，以允许持续的软件改进和引入新功能，而无需去服务点升级。

随着沃尔沃汽车开启新的安全时代，Polestar 3 将沃尔沃汽车的下一代先进主动和被动安全技术作为其 DNA 的一部分。这包括最新的创新——内部雷达传感器，可以检测汽车内部的亚毫米级运动，以帮助防止意外将儿童或宠物留在车内。该系统还与气候控制系统相连，以避免中暑或体温过低。与 Zenseact、Luminar 和 Smart Eye 等行业领先的安全技术合作伙伴的进一步合作，为 Polestar 3 提供了尖端的 ADAS（高级驾驶辅助系统）技术，该技术通过集中计算能力实现了无缝集成。

在即将推出的双电机车型中，标准内饰的输出功率为 360 kW，最大扭矩为 840 Nm。选择 Performance Package，输出功率达到 380 kW 和 910 Nm。它不是后轴上带有两个电机的双电机驱动，而是每轴一个电机的电动全轮驱动。尽管如此，该系统允许在后轴上进行扭矩矢量分配，Polestar 表示存在 “向后的动力偏差”。为了达到这一效果，他们进一步开发了 Polestar 1 的双离合器功能，用于电动扭矩矢量。这允许有针对性地为外轮和内轮提供动力并完全分离。后轴上的机械分离 PSM 因此无阻力地运行，

电池标称容量为 111 kWh；Polestar 没有说到可用的净能量数据。根据 WLTP，最长 610 公里的距离是一个暂定值。该公司将在 2023 年发布最终能耗和续航里程数据。由于该车的官方名称为 Polestar 3 Long Range Dual Motor，因此也可能会像 Polestar 2 一样推出具有更小电池的标准续航里程型号。但是，没有这方面的信息还没有——甚至在理论上可能的单电机车型上都没有。

所有版本都包括空气悬架、全长全景玻璃车顶、内外全 LED 照明、带接近感应的可伸缩门把手和 21 英寸合金轮毂。Plus Pack 和 Pilot Pack 是第一款车型的标准配置，包括一系列优质、豪华和便利的功能，例如 Bowers & Wilkins 的 25 扬声器音响系统，具有 3D 环绕声和杜比全景声功能、软关闭车门、平视显示器和 Pilot Assist。

Luminar 的带有 LiDAR 的可选 Pilot Pack 将于 2023 年第二季度开始订购，它将增加一个来自 NVIDIA 的额外控制单元、三个摄像头、四个超声波传感器以及用于前后视摄像头的清洁，提供准确的实时有关汽车周围环境的数据，尤其是在远程领域。这可以更详细地增强对汽车周围环境的 3D 扫描，并有助于汽车为自动驾驶做好准备。

可选的 Performance Pack 进一步提高了驾驶动力，包括最大功率和扭矩输出（380 kW、517hp 和 910 Nm），以及空气悬架的性能优化、独特的 22 英寸锻造合金轮毂和额外的标志性 “瑞典金” 细节。

Polestar 3 是沃尔沃汽车开发并共享的全新全电动技术基础上的第一款汽车。沃尔沃汽车在中国成都的工厂计划从 2023 年年中开始逐步增加初始市场的生产，预计在 2023 年第四季度首次交付。沃尔沃汽车公司位于美国南卡罗来纳州里奇维尔的工厂预计将在 2024 年年中进行更多生产，届时北美和其他市场的供应计划将从中国转向美国。该工厂的首批交付预计在 2024 年年中左右。

公布的中国区售价：双电机长续航版本 88 万元，双电机高性能版 103 万元。这个价格来看，同为豪华中大型纯电 SUV 的奥迪 Q5 e-tron 售价约 37 万-47 万；凯迪拉克 LYRIQ 售价约 43 万-47 万；蔚来 ES8 售价约 47 万-60 万，甚至还比宝马旗舰纯电 SUV——iX 售价还要贵（74.69-99.69 万元）。因此，这款车在中国的销量可能会比较少，主要是为了品牌拉价值而来。