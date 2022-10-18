新型生物活性材料创新平台——未名拾光宣布，近日完成近亿元人民币 A 轮融资。本轮融资由中信资本旗下私募股权投资部门（信宸资本）领投，扬子江冶金工业园以及老股东真格基金、嘉程资本和弘毅创投跟投，高鹄资本担任独家财务顾问，募集资金将主要用于产品研发、队伍建设及产能扩容。

未名拾光成立于 2021 年 5 月，是一家专注于美妆个护领域生物活性材料创新研发和生产制造的生物科技公司。该公司致力于发掘高价值生物活性成分，并依托下一代生物合成技术实现生物活性材料的低碳制造生产，为下游客户提供优质、安全、有效、绿色的原料，并已成为包括逐本、Helius、华熙生物、肤见、花皙蔻、毕生之研、安诺科斯、KATO 在内的多家行业内品牌产品的上游原料供应商。

未名拾光创始人赵亚冉博士表示：“随着生物技术的发展，全球正在经历由传统化工生产向低碳生物制造的转型。我们立足生物活性材料创新，专注于美妆个护，并希望不断向更多元的下游产品和更广阔的国际市场拓展，最终成为一家具有全球领先创新能力的生物活性材料供应商。信宸资本拥有丰富的美妆和消费领域投资经验和产业下游资源，相信在信宸资本的资金投入和产业链赋能加持下，未名拾光将获得长足发展机遇，与客户共同创造更愉悦美好的未来生活。”

信宸资本高级董事总经理赵磊表示：“未名拾光作为合成生物领域的新兴领先企业，具备强大的自建研发平台、完善的生产能力、丰富的产品种类和专业的商业化能力。我们很高兴与未名拾光年轻有为的管理团队合作，借助我们在美妆和消费领域丰富的被投企业资源，持续为公司发展增值，助力中国合成生物企业成长壮大。”

未名拾光通过自主研发的 Vemin 平台，在美妆原料创新生物活性成分领域率先打通了 “成分发掘（Discovery）－设计创建（Construction）－规模量产（Manufacture）” 的生物智造创新全链条。其依托 Vemin 平台独有的高通量生物活性成分发掘技术和百亿量级生物活性分子数据库，可以实现百倍于传统技术的新活性分子发现效率；拥有快速设计并高效实现生产方案的工程化能力；已经实现了一系列新型生物活性材料的量产和销售，预计年内建成自有 GMP 工厂。未名拾光的 “源头” 创新能力，将极大地填补美妆个护领域下游品牌企业终端产品多元和个性化创新原材料成分的 “硬实力” 需求空白。目前已实现量产和市场拓展的新型原料 Time-COL17-001，在保留 17 型胶原蛋白活性的同时使其可以通过护肤途径吸收，极大的拓展了下游护肤品牌的应用场景和产品形态。

未名拾光通过成立 Vemin Lab 搭建了 “产－学－研” 一体的开放创新生态，通过与北京大学、清华大学、浙江大学、中国农业大学、华南理工大学等生物制造顶级科研院所的深度合作，加速新型生物活性材料创制领域的前沿成果转化落地，并实现企业高端研发人才的持续供给。Vemin Lab 将加大投入，面向更复杂、更具开发空间的植物源生物活性成分的发现、细胞工厂构建与量产技术开展前瞻性研发，进一步扩大公司在新型生物活性材料创制领域的产品储备和技术优势，进一步整合上下游资源，持续为行业注入创新活力，打造全球美容产业生物活性原材料的创新 “源头” 和行业引领者。