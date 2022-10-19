苹果今天通过官网上新了全新 iPad，后者采用全面屏设计，配备 10.9 英寸 Liquid 视网膜显示屏。新款 iPad 搭载 A14 仿生芯片，具备满足一天所需的电池续航。升级后的摄像头系统，带来了横向 1200 万像素超广角前置摄像头，以及升级的 1200 万像素后置摄像头。雷电接口换成了 USB-C 端口；802.11ax 无线局域网连接带来更高网速，蜂窝网络机型则可支持超高速的 5G 网络。新款 iPad 起售价 3599 元，将于 10 月 20 日（周四）起接受订购，并将于 10 月 26 日（周三）起正式发售。

新一代 iPad 的全新 Liquid 视网膜显示屏分辨率达到 2360×1640 像素，接近 400 万像素，亮度最高可达 500 尼特，并且支持原彩显示。 触控 ID 移至 iPad 的顶部按钮内，便于用户解锁 iPad，登录各种 app，或者使用 Apple Pay。

新款 iPad 带来了横向前置摄像头，这在所有 iPad 机型中尚属首次。横向超广角前置摄像头搭载 1200 万像素的感光元件和 122 度的超广角视野，支持人物居中功能，可自动调整摄像头，随用户进行移动，令用户始终居于画面中央。经过升级的 1200 万像素后置摄像头则可拍摄出高清晰度的照片和细节丰富的 4K 视频，并且支持拍摄 240fps 的慢动作视频。

双麦克风设计旨在配合包括前置摄像头在内的摄像头组共同使用，会从用户正在使用的摄像头处采集音频，并将造成干扰的背景噪音降至最低。新款 iPad 还配备了全新横向立体声扬声器。

新款 iPad 新增对 802.11ax 无线局域网的支持，无线网络连接速度相比上一代机型支持的 802.11ac 提升最高可达 30%。蜂窝网络机型支持 5G 网络，令 iPad 在理想条件下的网络传输速度最高可达 3.5Gbps。USB-C 端口支持丰富的配件，可配合更大功率的充电器使用带来更快的充电速度。

新款 iPad 将于 10 月 20 日（周四）起在 apple.com.cn/store 和 Apple Store app 上面向中国大陆地区接受预订，并将于 10 月 26 日（周三）在正式发售。

新款 iPad 无线局域网机型的起售价为 RMB 3599，无线局域网 + 蜂窝网络机型的起售价为 RMB 4799。新款 iPad 提供 64GB 和 256GB 两种容量选择，以及蓝色、粉色、黄色、银色四种外观。