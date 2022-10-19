苹果推出了搭载 M2 芯片的新版 iPad Pro。新版 iPad Pro 支持全新的 Apple Pencil 悬停体验，配备出色的移动设备显示屏、pro 级摄像头、面容 ID、雷雳端口以及四扬声器音频系统。全新 iPadOS 16 功能包括台前调度、全面支持外接显示器、桌面级 app 和参考模式。新版 iPad Pro 将于 10 月 20 日（周四）起接受订购，并将于 10 月 26 日（周三）起正式发售，11 英寸版本起售价为 6799 元，12.9 英寸起售价为 9299 元。

12.9 英寸版采用 Liquid 视网膜 XDR 屏（mini-LED），对比度高达 1000000:1，全屏亮度 1000 尼特，峰值亮度高达 1600 尼特。此外，像 P3 广色域、原彩显示和 ProMotion 自适应刷新率这些显示技术也一样不少。11 英寸版本的 Liquid 视网膜显示屏幕峰值亮度达 600 尼特，同样支持 P3 广色域、原彩显示和 ProMotion 自适应刷新率。

新一代 iPad Pro 配备 1200 万像素、122 度视角的前置超广角镜头，支持人物居中；后置镜头为 1200 万像素广角+1000 万像素超广角组合，并配有激光雷达扫描仪。

配合新一代 iPad Pro 与 iPadOS 16，Apple Pencil（第二代）支持悬停功能。现在，当 Apple Pencil 与显示屏距离最高达 12 毫米时可被检测到，让用户可以在落笔前预览自己的笔触。以随手写为例，当笔尖靠近屏幕时，文本栏会自动延展，进一步加快手写输入转文本的速度。

新版 iPad Pro 支持 802.11ax 无线局域网连接，满足需要随时随地处理高负载工作流的用户对高速连接的要求。支持 5G 蜂窝网络的无线局域网 + 蜂窝网络机型现支持分布在全球的更多 5G 网络。

全新 iPad Pro 将于 10 月 20 日（周四）起在 apple.com.cn/store 和 Apple Store app 上面向中国大陆地区开放订购，并将于 10 月 26 日（周三）正式发售。11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 有银色和深空灰色两种外观，提供 128GB、256GB、512GB、1TB 和 2TB 容量配置。

11 英寸 iPad Pro 无线局域网机型起售价为 6799 元，无线局域网 ＋ 蜂窝网络机型起售价为 7999 元；12.9 英寸 iPad Pro 无线局域网机型起售价为 9299 元，无线局域网 ＋ 蜂窝网络机型起售价为 10499 元。