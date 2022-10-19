根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第三季度, 全球智能手机市场遭遇连续三季度下跌，同比下降 9%，自 2014 年以来，此季度成为表现最糟糕的第三季度。低迷的经济前景导致消费者推迟购买电子产品，从而优先考虑其他必需品的支出。这可能会在未来六到九个月内，继续抑制智能手机市场发展。三星通过大力开展促销活动来减少渠道库存，市场份额达到 22%，领先市场。苹果是本季度前五名中唯一一家实现同比正增长的厂商，在市场低迷期间，由于市场对 iPhone 手机的需求相对具有韧性，苹果以 18% 的份额进一步提高了其市场地位。鉴于国内市场的不确定性，小米、OPPO 和 vivo 继续对海外扩张采取谨慎态度，全球市场份额分别达到 14%、10% 和 9%。

Canalys 分析师 Amber Liu 表示：“消费者的需求对智能手机市场表现有强烈的影响，厂商正在迅速调整以适应严峻的商业环境。对于大多数厂商来说，在市场需求不断恶化的情况下，当务之急是降低库存积压的风险。7 月份，厂商面临高水位库存压力，但由于积极折扣和促销活动的开展，销量情况从 9 月份开始逐渐好转。厂商对新产品价格采取谨慎的策略，苹果亦是如此，以避免遭到消费者的强烈抵制，因为现如今消费者对任何略微的价格上涨都非常敏感。”

Canalys 分析师 Sanyam Chaurasia 表示：“目前来看，到今年第四季度和 2023 年上半年，市场需求仍没有改善的迹象，厂商必须与供应链端协作，共同制定审慎的产量预测，同时与渠道密切合作，以维持稳定的市场份额。进入销售旺季后，一直推迟购买新机的消费者会期待厂商推出大幅折扣和捆绑促销活动，以及老一代设备的大幅降价。与去年的旺季相比，预计 2022 年第四季度的节日销量表现将较为缓慢但稳定。然而，把即将到来的第四季度视为市场复苏的真正转折点还为时过早。”