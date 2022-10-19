Fastned 已从 Schroders Capital 获得 7500 万欧元的战略投资，以进一步扩大其欧洲快速充电网络。本次非公开发行的 2,032,520 股新存托凭证相当于公司股本中相同数量的新普通股。该投资以每股 36.90 欧元的价格发行并由施罗德资本投资，相当于 10.61% 的股权。

“我很高兴欢迎 Schroders Capital 成为 Fastned 的长期投资者，”Fastned 首席执行官 Michiel Langezaal 说。“这不仅为 Fastned 提供了继续推出我们的网络的资金，使我们能够朝着在 2030 年之前实现 1,000 个站点的目标迈出一大步。这也标志着施罗德资本大型机构可持续发展新阶段的开始基础设施基金作为锚定投资者加入，从长远角度看待我们的业务和行业，并愿意积极支持我们的增长计划。”

这家荷兰公司最近更新了其业务，为 Q3/22 提供了可靠的数据。Fastned 现在运营着 1,000 多个充电器，为收入增长提供动力。与充电相关的收入在 2022 年第三季度增长了 217%，几乎是去年第三季度的三倍。这使得年化收入运行率超过 4000 万欧元。

除了开设新站点外，Fastned 还扩建了现有站点，为不断增长的需求做准备。到 2022 年第三季度末，每个站点的平均充电桩数量增加到 4.7 个，而去年同期为 3.8 个。该公司今年收购了 33 个新地点，运营着 359 个地点。目前，有 20 个站点正在建设中。

“我很自豪地说，我们现在有超过一千个充电器在我们活跃的六个国家/地区运行，”Langezaal 评论道。“我们的团队比以往任何时候都更加努力地开设更多站点：我们目前有 20 个站点正在建设中，是我们历史上任何时候的四倍。” 供应的能源量增加了 149% 至 13.7 GWh，而 “仅” 充电过程的数量增加了 111%。换句话说，在每次充电过程中平均充电的电量更多，反映了电动汽车更大电池的趋势。

由于能源成本增加，Fastned 与其他公司一样，今年提高了关税。首席执行官表示，他们 “不得不提高我们的价格以继续经营可持续发展的业务，并确保我们能够继续扩大我们的网络。当批发能源价格稳定在较低水平时，我们希望我们可以再次向下调整价格。”