劳斯莱斯推出了首款量产的纯电动车型 Spectre。在宣布汽车和全面电气化计划一年后，该公司现在提供性能数据，依赖于广泛的持续测试。事实上，正如劳斯莱斯自称的那样，该品牌表示它已经进行了 “它曾经设想过的最详尽的测试计划”。根据劳斯莱斯的说法，Spectre EV 的行驶里程超过 250 万公里，模拟了 400 多年的使用。该公司补充说，超过一半的测试将发生在 “量产 Spectre 将行驶的道路上”，例如法国里维埃拉，他们在那里完善了 Planar 悬挂系统。

所有这一切都是为了确保 Spectre EV 能够满足客户的期望，这不应该太难，因为电动汽车运行非常平稳，这是您对劳斯莱斯的期望。事实上，该公司还在今天的声明中表示，联合创始人查尔斯·劳斯 (Charles Rolls) 在 1900 年收购了一辆电动汽车后，就预见到了汽车的电动化未来。

尽管如此，劳斯莱斯还是花了很长时间才朝着这样的未来努力，这与其他奢侈品牌没有什么不同。然而，现在，该公司将在 2030 年实现全电动化。首席执行官 Torsten Müller-Ötvös 宣布了 Spectre。“这是一辆将在公开场合进行测试的真实车辆，我们的客户将在 2023 年第四季度首次交付。”

今天的声明证实了这一时间表并添加了数据。劳斯莱斯 Spectre 将产生约 430 kW 的功率，提供 900 Nm 的扭矩，在 4.5 秒内从 0 加速到 100 km/h，并提供约 520 公里或近 330 英里的 WLTP 续航里程。然而，由于仍有数月的测试和优化，这些数字可能会在市场推出之前发生变化。

该公司透露，价格将介于库里南和幻影之间。这意味着我们谈论的价格约为 400,000 欧元。“Spectre 不仅是劳斯莱斯的历史性时刻，也是电气化的历史性时刻，” 劳斯莱斯总结道。在其看来，其首款电动汽车的问世证实了 “该技术已达到可以包含劳斯莱斯体验的标准”。

谈到上述技术，三星将提供电池。较早的报道还表明，Spectre 可以依赖宝马 7 中已知的电动化驱动技术。尽管电动汽车零部件依赖第三方，劳斯莱斯声称 Spectre 将开创 “创造完全原创的汽车，即超豪华电动超级双门轿车的先例”，首先是由空间。

EV 将与 Phantom 共享其平台，使 Spectre 的长度为 5,453 m，宽度为 2,080 m，高度为 1,559 m。尽管如此，罗利-罗伊斯表示，0.25cd 的阻力系数是 “前所未有的”，至少在他们的范围内。该车型也是近一百年来第一款配备 23 英寸车轮的量产型两门双门轿跑车。

据劳斯莱斯称，Spectre 可立即接受订购，首批客户交付将于 2023 年第四季度开始。该公司尚未透露预计销售多少。鉴于业务的排他性，年销售数据总计在 3,000 至 5,000 辆之间。