根据 Strategy Analytics 发布的最新报告，2022 年全球智能手表销量同比增长 17%，2021-2027 年复合年增长率 10%。尽管智能手表市场在 2022 年 Q2 经历了自 2016 年以来的首次单位销量同比停滞，但不要被这一数据误导。Strategy Analytics 最新的可穿戴设备研究显示，智能手表的销量在 2022 年全年将以 17% 的年增长率增长，预计这种强劲的增长势头将一直持续到 2027 年，对应于 2021 年实际数据和 2027 年预测数据之间 10% 的复合年增长率。

市场在某种程度来讲是集中的，超过四分之三的单位销售只发生在十个主要国家，这一份额在整个预测期间保持稳定，如上图所示：

通过瞄准中国、美国、印度、英国、印度尼西亚和巴西等国家，智能手表供应商将能够接触到目前和未来最大的智能手表买家群体。由于大多数智能手表买家仍是首次购买，苹果和三星等先行者在为其智能手表产品创造粘性方面具有优势。也就是说，市场竞争正变得越来越激烈，特别是在低端市场，以中国市场为主的新进入者正在向市场推出他们的产品，这也为健身手环和功能手表的用户提供了一条负担得起的升级路径。