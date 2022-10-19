VinFast 和德国半导体制造商英飞凌正在河内建立电动汽车联合应用能力中心。计划于 2023 年第一季度在越南首都开启。根据联合新闻稿，VinFast-英飞凌能力中心 (VICC) 将讨论 VinFast 的新移动解决方案以及在早期开发阶段对半导体的相应要求。其目的是 “支持供应链的稳定”。作为第一步，目前正在建立的该中心将专注于为 VinFast 的电动平台开发新的电动动力系统。

VinFast 目前在市场上分别有 D 和 E 段的 VF 8 和 VF 9 型号。在巴黎车展上，制造商目前还展示了这两款车型的研究，即 VF 6 和 VF 7。

“VinFast 的目标是为可持续的未来创造智能移动解决方案，”Vingroup 副总裁兼 VinFast 董事会主席 Le Thi Thu Thuy 评论道。“我们很高兴与英飞凌——电动汽车半导体领域的领导者——扩大合作伙伴关系。英飞凌先进的产品和解决方案将有助于提高 VinFast 的生产效率，并支持我们更快地实现目标。”

英飞凌表示，将向 VinFast 提供技术支持，以进一步开发其电动平台设计，并就半导体选择提供建议。“基于对系统的了解以及广泛的产品和技术组合，英飞凌将为半导体选择提供技术支持和指导，包括传统技术和基于 WBG（宽带隙）半导体材料的技术，包括碳化硅（SiC）。能力中心将设有一个配备测试和测量设备的实验室，以提供及时的产品验证。”

这两家公司已经合作了三年多。在这方面，VinFast 的电动汽车已经集成了英飞凌的解决方案——例如电动机的逆变器、车载充电器和 DC/DC 转换器。