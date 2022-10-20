对印度创投领域来说，尽管当下正处于 “融资寒冬” 的艰难时刻，在新能源车领域，这里却依然热度依旧。

动点出海获悉，印度两轮电动车制造商 Ather Energy 于近日宣布，已经获得了一笔由 Caladium Investment 领投，Herald Square Ventures 参投的 5000 万美元规模融资。知情人士称，融资后，Ather Energy 的估值达到了 7 到 8 亿美元。

据了解，本次融资为 Ather Energy 今年以来的第二笔融资，今年 5 月份时，该公司曾获得了一笔 1.28 亿美元的E 轮融资（这笔融资也为今年印度新能源交通工具领域规模第二大的融资，仅次于Ola Electric）。目前，在加上本次的最新融资后，Ather Energy 所获得的融资总数已达到了超 3 亿美元。

有消息人士指出，本次的 5000 万美元融资很有可能是 Ather Energy 此前 E 轮融资的增投，且后续可能会有更多资金注入。作为这些后续资金的结果，Ather Energy 有望以此跻身独角兽之列。

Ather Energy 成立于 2013 年，旗下的主打产品为 Ather 450 及其多款衍生型号的两轮电动车，并同时也拥有公共快充站的业务线——目前已在印度的 56 座城市内安装了 580 个站点，并计划在 23 年财年末将这一数字提升到 1400 个。根据 Ather Energy 在今年 5 月份时的说法，公司目前的两轮车产能为 1 万辆/月，且正计划通过第二个生产工厂将这一数字提升到 3.5 万辆/月。Ather Energy 表示，其目标是在明年时将产能提升到 100 万辆（约合 8.3 万辆每月）。

据悉，上月期间，Ather Energy 在印度共卖出了 7435 辆两轮电动车，较去年同期的 2139 辆增长了247%，较今年 8 月份的 6140 辆提升 16%。而作为对比，当地的另一家两轮电动车巨头 Ola Electric 则在 9 月份期间卖出了 9634 辆。不过，这一数字较 Ola Electric 自身 8 月份销量增长了3 倍之多。

此外，就 Ather Energy 的财务表现而言，据该公司透露，截至目前，公司在 23 年财年的营收已达到 100 亿卢比，这一数字分别是其 22 年财年和 21 年财年的 2.5 倍和 5 倍。

有消息指出，Ather Energy 已经同相关投行就近期上市的可能性展开了探讨。不过，此前也有说法表示，Ather Energy 计划的上市时间为 23 年年底。

作为 Ather Energy 本次的融资背景，今年二季度以来，印度创投领域进入到了一段相对艰难的时刻，融资动向较上年呈现出了大幅下滑。不过，就新能源车领域而言，这一局面却没有得到相应的体现。据外媒指出，截至今年 9 月份，印度电动车初创公司已经获得了超 6.7 亿美元的融资，较 21 年和 20 年的 5.7 亿美元和 1.95 亿美元的全年规模相比增幅显著。

去年晚些时候，麦肯锡曾指出，到 2025 年，印度两轮电动车市场的年销量将达到 450 万-500 万辆，占两轮车总体市场的 25%-30%。到 2030 年，这一数字有望达到 900 万。

值得一提的是，作为 Ather Energy 的最大投资者，其 5 月份融资的领投方 Hero MotoCorp（该公司也是印度最大的两轮车制造商）也刚于本月推出了自家的两轮电动车。