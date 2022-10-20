奔驰在巴黎车展之前展示了 EQE SUV，称赞它是 EQE 商务轿车的 “多功能进化版”。第四款采用全电动 EVA II 平台的车型也将一开始就作为运动型 AMG 汽车推出，这使得奔驰的电气化家族有了新的成员，从而在今年底和明年初为奔驰在电动车市场征战提供了一员猛将。

继熟悉的 EQS 豪华轿车和 4 月份发布的 EQS SUV 之后，EQE SUV 几乎没有什么惊喜。该车型将共享四款机型共享的 EVA II 平台驱动技术，新车型无缝融入 EQE 和 EQS 系列的设计语言。那么什么是新的呢？EQE SUV 为 4.86 米，是四重奏中最短的一款。轴距甚至比 EQE 轿车的 3.03 米短了 9 厘米。与此同时，根据奔驰的说法，这款 e-SUV 明显更高，达到 1.69 米，并且是 “同类产品中最宽敞的代表”。由于新车型保留了 “EQS 的基本创新”，同时比更大的 EQS SUV 更具动感，奔驰声称 EQE SUV 特别多才多艺，而不牺牲高科技或豪华。

动力总成方面，一共推出了五个版本：EQE 350+是唯一一款后轮驱动的车型，后桥上只安装了一台永磁同步电机。与轿车一样，它产生 215 kW 的功率并提供 565 Nm 的扭矩。所有其他型号都是带有两个电动机的全轮驱动，称为 EQE 350 4MATIC（也具有 215 kW）和 EQE 500 4MATIC，具有与轿车相似的 300 kW 输出。

型号名称 EQE 350+ 已经显示后轮驱动具有最高续航里程，可通过 “+” 识别。EQE SUV 的所有型号都共享熟悉的电池，净能量为 90.56 kWh。根据 WLTP 的说法，在 350 中，这确保了长达 590 公里的续航里程，而在 500 中仍然可以达到 547 公里。但是，这仅适用于最经济的配置。如果您订购更大的轮辋或其他增加能耗、重量或空气阻力的功能， WLTP 续航里程也会降至 459 公里。

在这三个引擎之上，有两个运动型分支。梅赛德斯-AMG EQE SUV 提供 43 和 53。带有两个电动机的 EQE 43 4MATIC 的输出功率高达 350 kW，而 EQE 53 4MATIC+（这里的 “+” 代表全可变全如果订购了可选的 “带增压功能的 AMG Dynamic Plus 套件”，则车轮驱动器的功率高达 505 kW。这两款车型不仅配备了 AMG 专用电动机，还配备了具有特殊侧倾稳定性和后轴转向功能的 AMG 空气悬架，这仅在梅赛德斯-奔驰品牌下销售的 EQE SUV 的型号中是可选的。正如 EQE 轿车的试驾所表明的那样，这种后桥转向绝对值得推荐：整十度的转弯半径下降到 10.5 米，从而达到紧凑型汽车的水平。

让我们再简单看一下电池：它以 400 伏的系统电压运行，由十个模块组成（EQS 中最多可以有十二个模块）。这些电池使用 NCM811 化学物质，梅赛德斯-奔驰为电池提供 10 年或 250,000 公里的保修。欧洲的标准充电功率为 11 kW 交流电，22 kW 也可作为选项 。CCS 快速充电可实现高达 170 kW 的功率——奔驰在此承诺，由于温度和充电管理，高充电电流可以保持很长时间。对于热管理，EQE SUV 出厂时还配备了热泵。如果启用了带电动智能的导航，则会在行驶时根据需要对电池进行预热或冷却。

与其他车型一样，梅赛德斯提供三种充电程序——标准、家庭和工作。其中，可以预设出发时间、空调和最大充电水平等参数。可以根据位置激活家庭和工作充电程序。这意味着一旦车辆停在系统中存储位置的充电点，它们就会自动打开。

虽然 SUV 采用了许多熟悉的功能和特性，例如 EQE 中仅可选的 Hyperscreen，按摩座椅等舒适功能，以及众多的驾驶员辅助系统，但底盘却有所升级。已为车型做了新的定义设置。顺便说一句，奔驰在新闻稿中将 3.03 米称为 “相对较短的轴距”——几年前这仍然是 S 级水平。但由于轴距确实比其他 EQE 和 EQS 车型短，因此即使是基本设置也应该是 “特别敏捷和小”。

出厂时，EQS SUV 采用钢弹簧；可以选择具有连续可调阻尼的空气悬架。借助空气悬架，车辆还可以在必要时升高 30 毫米以增加离地间隙。另一方面，在 “舒适” 和 “运动” 驾驶模式下，悬架在 120 公里/小时以上时分别自动降低 10 毫米和 20 毫米，以减少阻力并提高行驶稳定性。

奔驰宣传的多功能性呢？第一排和第二排座位的空间应该和轿车差不多——当然，你坐得高一点。尤其是在后部，头部空间更大，因为车顶线没有下降，但膝盖处有点紧（由于轴距缩短了 9 厘米）。当后排座椅的靠背处于舒适位置时，根据 VDA 标准，520 升可装入行李箱（即直到车窗的下边缘）。随着更直立的货物位置，它高达 580 升。如果后排座椅靠背完全向下折叠，货舱最多可容纳 1,675 升。没有可选的第三排座椅——这仅适用于更大的 EQS SUV。奔驰也在这个平台的前引擎盖下省去了一个皱褶设计。

EQS SUV 的另一个区别是牵引能力：由于较大的车型仅提供全轮驱动，所有版本的牵引能力均为 1.8 吨。在 EQE SUV 中，后轮驱动的 350+ 被淘汰了——它只提供 750 公斤，但全轮驱动车型也提供 1.8 吨。该系列车辆的生产计划于 12 月开始，EQE SUV 与 EQS SUV 一起在美国塔斯卡卢萨工厂生产，面向全球市场。后续我们应该会看到中国的上市消息。