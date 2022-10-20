根据 data.ai 的 2022 年 9 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，9 月中国游戏厂商出海收入排行榜单头部位置，虽然内部排名略有变动，但榜单前三名依旧由米哈游、三七互娱和腾讯牢牢占据。榜单头部位置，Habby 表现令人瞩目，排名前进 5 名，夺得第 6。Habby 旗下累计全球收入最高的两款游戏是 Roguelike 类的 RPG 游戏《Archero》和《Survivor!.io》，且 9 月《Survivor!.io》全球收入比《Archero》高出十倍。因为《Survivor!.io》的超高热度，9 月 Habby 全球收入增长约 100%。

9 月榜单中进步最大的是冰川网络，排名上升 23 名。冰川网络旗下主要经营着放置类 RPG 游戏《X-HERO》和《英雄战纪》，以及大型多人在线 RPG 游戏《远征手游》和《远征 2》。其中，《英雄战纪》于 8 月底上线台湾，并登顶 9 月台湾地区放置类 RPG 游戏下载量和收入双榜第一。

榜单尾部，爱奇艺排名上升 7 名，闯入前 30。此次排名曾正主要归功于 4X 行军战斗类游戏《Wolf Game: The Wild Kingdom》的亮眼表现。9 月《Wolf Game: The Wild Kingdom》全球收入增长超过 500%，美国、德国和英国是其 9 月收入最高的三个市场。

根据 data.ai 的估算数据，9 月游戏出海应用收入榜单头部位置，《Survivor!.io》排名急剧上升 13 名闯入前三。《Survivor!.io》是一款 Roguelike RPG 游戏，台湾、韩国和美国是其除中国大陆之外累计收入前三的市场（截止 2022 年 10 月 4 日）。自上线以来，《Survivor!.io》多次登顶海外各国 iOS 下载榜第一，此次《Survivor!.io》的排名激增主要归功于韩国市场的亮眼表现。今年 9 月，《Survivor!.io》霸占韩国 iOS 游戏下载榜第一长达 28 天，韩国市场 iOS 和 Google Play 平台收入增长率高达 240%。

在榜单腰部位置，《秘境传说：神木遗迹》急升 14 名，迅速跃升至第 17 位。《秘境传说：神木遗迹》是今年 4 月上线的一款 MMORPG 游戏。根据 data.ai 截止 2022 年 10 月 4 日的估算数据，台湾、韩国和香港是其收入最高的市场。《秘境传说：神木遗迹》非常重视亚洲地区，特地为韩国和使用繁体中文的香港、澳门、台湾市场分别推出了相应的 iOS 和 Google Play 游戏版本。不过本次排名增长主要源于《秘境传说：神木遗迹》在 9 月上线了美国、法国和德国等欧美市场。

《崩坏 3》在 9 月榜单中攀升速度第一，位居第 20 名。《崩坏 3》的全球收入在 9 月 16 日 6.0 版本更新前后出现了激增，这主要是因为全新 S 级角色真我人之律者的上线。此次版本更新带动了日本、韩国、台湾、香港、越南等多个市场 9 月收入增长超过 100%。